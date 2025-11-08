どうしてたった1秒で正確な通訳ができるの……？24歳の「超次世代翻訳アプリ製作者」が明かす驚きのメカニズム

前編記事『1秒以内ですべて正確に外国語を翻訳…24歳・学生起業家がつくった「通訳アプリ」が変える世界』より続く。

関西弁も翻訳できる

2つ目の要因は、同社がもともと膨大な「音声データ」を持っていたことだ。CoeFont社は過去に「自分の声をAIに読み込ませて、その声で文章を読み上げることができるサービス」などを提供してきた。こうしたサービスの利用者が増えれば増えるほど、同社には多様な音声データが蓄積されていく。これをうまく活用した。

「世の中にはハキハキと話す人もいれば、ゆっくりボソボソ話す人、また声の高い人も低い人もいますよね。弊社には音声サービスの利用者のデータが山ほどあるので、あらゆるタイプの音声サンプルが存在しています。このサンプルをAIに読み込ませ学習させることで、どんな声で発声しても、AIが正確に聞き取ることを可能にしました」

たとえば、ほかの翻訳ツールでは、「元気ですか」と話しかけても「天気ですか」と音声を誤認する恐れがある。一方CoeFont通訳の場合、膨大な音声サンプルがあるため、「げ」と「て」の違いを認識することが可能なうえ、前後の文脈から「このタイミングで『天気ですか』と尋ねるはずはないな」とAIが判断するのだ。関西弁などのサンプルも蓄積しているため、方言でも問題なく翻訳される。

「これまでは優秀な日本のビジネスマンでも、英語が苦手だという理由で国際社会で活躍するチャンスを得られないことがありました。CoeFont通訳の性能をさらに向上させて、日本人が『言語の壁』に悩むことがなくなるようにしたい。言葉の壁がなくなれば、日本の製品やサービスはもっと世界に広がるはずです」（早川氏）

「人間の生き方」まで考えさせるツール

世界中で利用されるツールにすることが目標だというが、「海外旅行や観光客をもてなすときにも気軽に使ってほしい」と早川氏は付け加える。

最後に、「これがあれば英語の勉強をしなくて済むし、語学学校はなくなるのでは」と尋ねてみたら―。

「誰かの仕事を奪うつもりも語学学習の楽しみを否定するつもりもないので、非常に悩ましい問題ですが、外交の場を想像してみてください。首脳会談には優秀な通訳がついています。細かなニュアンスやブレが許されない情報を相手に伝えるには高い言語運用力が必要で、それはAIにはまだ代替できないでしょう。

加えて、本当に心の通った会話をして外国人と友人のようになるには、翻訳ツールを使っていてはダメだと思っています。強固な関係を築いている首脳や経営者同士は、お互いが英語やフランス語で話していますよね？ あくまでAI翻訳ツールは海外への扉を開くためのカギ。そこから海外の仕事相手や友人と信頼関係を築くためには、やはりリアルな言語運用能力が必要だと思います」

とはいえ、英会話学校が「単に英語だけを教える教室」にとどまっていては倒産の危機に直面するだろう。猛スピードで進化するAIの背中を見ながら、人も企業も「AIにできないことで、自分たちがやるべきことはなんなのか」を真剣に考えなければならない時代が来たのだ。

【こちらも読む】『日本人最高「IQ188」の天才が、日本社会で「居場所が見つからない」と感じたワケ』

「週刊現代」2025年11月10日号より

【こちらも読む】日本人最高「IQ188」の天才が、日本社会で「居場所が見つからない」と感じたワケ