2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢¤¤ç¤¦11·î8Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤·¤Æ¤«¤é²ò»¶¤Þ¤Ç¤ËÌó1¤«·îÈ¾¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿KAT-TUN¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎKAT-TUN¤ÎÌó25Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÂçÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×
KAT-TUN ¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡¦ÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¡¦ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæÀ»¤µ¤ó¡¦¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾»ú¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Æ¬Ê¸»ú¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2002Ç¯¤Ë¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKAT-TUN ¤ªµÒÍÍ¤Ï¿À¥µ¥Þ¡¼Concert 55Ëü¿Í°¦¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ!!¡Ù¤ò³«ºÅ¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°°÷¿ôÌó2Ëü¿Í¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÌó55Ëü¿Í¤Î±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØReal Face¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼
2006Ç¯3·î¡ØReal Face¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£CDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆ±Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Åö»þ19ºÐ¤ÎµµÍü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ØSIGNAL¡Ù¡ØKeep the faith¡Ù¡ØDON¡ÇT U EVER STOP¡Ù¡ØRESCUE¡Ù¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¥É¥é¥Þ¤äCM¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯¤ËÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë²¿ÅÙ¤â°ãÈ¿¤·¤¿¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2015Ç¯¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¤Î½Ð±éÃæ¤Ë¡Ö30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ßÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµµÍü¤µ¤ó¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£6¿Í¢ª3¿ÍÂÎÀ©¤Ë
2016Ç¯¤Ë¤Ï10¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¡È½¼ÅÅ´ü´Ö¡É¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2018Ç¯¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¡¢3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢2024Ç¯¤ËÃæ´Ý¤µ¤ó¤¬ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¶à¿µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Íâ2025Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÆ°²è¤Ë3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌóÂ«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¾ì½ê
Ãæ´Ý¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤«¤éÌó1¤«·î¸å¤Î2·î12Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ KAT-TUN¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡£Ê»¤»¤ÆµµÍü¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ç¶á¤¤¾Íè¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÄ´À°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤¤ç¤¦11·î8Æü¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÂÃ«¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£