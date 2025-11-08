面接で「体重は？」と謎の質問、“バカ正直”に答えたら不採用だった女性の怒り　「何で聞いたんだよ！」

「〇〇歓迎」という募集要項を信じて応募したのに、面接で裏切られたような思いをした人は少なくない。投稿を寄せた福岡県の40代女性も未経験で応募したらひどい目にあったそう。（文：境井佑茉）

「これまでとは異業種の会社で、未経験者歓迎だったので応募して面接に行ったのですが、未経験と聞いてんーという反応だった」

「体重!? 仕事に関係ないよね？」

建前とは違い、未経験だとやはり難しかったのだろうか。あまり手応えのない面接だったようだが、最後に衝撃的な質問が飛んでくる。

「面接の最後に何故か体重を聞かれました。え？ 体重!? 仕事に関係ないよね？ と思いましたが、採用されたくてバカ正直に答えたら後日落ちました」

言うまでもなく体重は面接で聞くには不適切な項目だ。だいぶ問題がある会社と言えるだろう。しかも不採用と言う結果に「納得いきません」と漏らす女性。怒り心頭の様子で、「何で体重聞いたんだよ！腹が立って仕方ありませんでした」と書いていた。

