「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」を11月8日より順次発売する。価格は1回790円。
本商品は、TVアニメ「キングダム」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞まで、「MASTERLISE」シリーズのフィギュアで「桓騎」、「騰」、「王翦」が初立体化されている。また、D賞には、アニメ「キングダム」に登場する軍旗をモチーフにした大皿と描きおろしイラストを使用した騰のデザインの2種の大皿が登場する。
その他に、アクリルスタンドとコレクションカードの要素が掛け合わさった「ACLLECT -春秋戦国大戦キングダム The Animation vol.1-」、「キングダム」に登場するキャラクターをデザインした「吸盤付きプレート」や「キャンバス風ボード」などがラインナップしている。
ラストワン賞は「桓騎 MASTERLISE ラストワンver.」で、自身の剣を持った桓騎らしい姿が立体化されている。
「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：桓騎 MASTERLISE
B賞：騰 MASTERLISE
C賞：王翦 MASTERLISE
D賞：大皿
E賞：ACLLECT -春秋戦国大戦キングダム The Animation vol.1-
F賞：吸盤付きプレート
G賞：軍旗ラバーチャーム
H賞：キャンバス風ボード
ラストワン賞：桓騎 MASTERLISE ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン：桓騎 MASTERLISE ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～2026年2月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。