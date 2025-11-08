一番くじ 春秋戦国大戦キング ダム The Animation 次代の傑物たち】 11月8日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」を11月8日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、TVアニメ「キングダム」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞まで、「MASTERLISE」シリーズのフィギュアで「桓騎」、「騰」、「王翦」が初立体化されている。また、D賞には、アニメ「キングダム」に登場する軍旗をモチーフにした大皿と描きおろしイラストを使用した騰のデザインの2種の大皿が登場する。

その他に、アクリルスタンドとコレクションカードの要素が掛け合わさった「ACLLECT -春秋戦国大戦キングダム The Animation vol.1-」、「キングダム」に登場するキャラクターをデザインした「吸盤付きプレート」や「キャンバス風ボード」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「桓騎 MASTERLISE ラストワンver.」で、自身の剣を持った桓騎らしい姿が立体化されている。

「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：桓騎 MASTERLISE

B賞：騰 MASTERLISE

C賞：王翦 MASTERLISE

D賞：大皿

E賞：ACLLECT -春秋戦国大戦キングダム The Animation vol.1-

F賞：吸盤付きプレート

G賞：軍旗ラバーチャーム

H賞：キャンバス風ボード

ラストワン賞：桓騎 MASTERLISE ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン：桓騎 MASTERLISE ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年2月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。