さらば青春の光・東ブクロ、人気グラドルと急接近！夜デートで視線を交わし「キスしてまいそう」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月5日（水）に放送された同番組では、ゲストのさらば青春の光・東ブクロが岡田紗佳と急接近する一幕があった。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回は東ブクロと岡田が過去2回の共演を経てお互い好印象とのことで、夜のお台場へドライブデートをすることに。森は2人には内緒でその様子をモニタリングした。

東ブクロの運転で車を走らせ、2人はお台場へと到着。指令により、2人でクレープを食べることになった。

お台場の夜景を見ながらクレープを待っていると、岡田が「こういうところにデートは来るの？」と尋ねる。

以前の番組で堀未央奈へのデートプランをプレゼンした際に「その時にお台場は（プランで）出した。本来はこの後恵比寿のBarに行く」と話す東ブクロを、岡田は無言でじっと見つめ…。その眼差しに東ブクロはやられてしまったようで、「今の間ヤバかったわ。キスしてまいそうやった」とニヤニヤする。

そんななか、クレープが到着すると「『あ〜ん』して食べさせて」との指令が発動。2人は照れながらも目を合わせ「あ〜ん」と食べさせあうが、デートを見守る森は「病人にお粥を食べさせてるみたい」とつっこんでいた。