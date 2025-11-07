おいしくておトクな食材が手に入る「カルディコーヒーファーム」と「業務スーパー」。日々のおやつやちょっとした手土産として大活躍するスイーツたちもまた、名品ぞろいです。なにかとイベントごとが増える、これからのシーズン。ESSE読者が選ぶ、おすすめの商品を6つ、おすすめコメントつきで紹介します。

コスパもクオリティも抜群！カルディ＆業務スーパーの絶品スイーツ6つ

これからのシーズンは、クリスマスや年末年始などおうち時間が増えるタイミング。自分へのごほうびにはもちろん、ちょっとした手土産にもおすすめできる、ESSE読者が選んだカルディコーヒーファームと業務スーパーのスイーツを6つ紹介します。

どれも味わい深く、満足感のある商品ばかりなので、ぜひ試してみてください。

1：甘味と塩味のバランスが絶妙なピーナッツ菓子

ほのかな甘味と塩味のバランスが絶妙で、おやつにもおつまみにもぴったり。

「甘じょっぱさがクセになり、ついつい食べる手が止まらなくなってしまうおいしさです」（はるなさん）

・USAハニーローストピーナッツ 159円 60g（カルディコーヒーファーム）

2：豆乳クリームのサンドビスケットは優しい味わい

優しい甘さのビスケットに、まろやかな豆乳クリームをサンドした商品。

「ホッと和むおいしさで、至福のおやつタイムにもってこいです」（いりこさん）

・オリジナル 豆乳サンドビスケット 267円 10個入（カルディコーヒーファーム）

3：レンジひとつで簡単！カラメルの効いた本格カヌレ

表面にかかったカラメルのカリッとした歯ごたえと、もちっとした生地が本場の味を連想させます。レンジで温めるだけなので簡単なのもうれしいポイント。

「ごほうびおやつとして、常に冷凍庫に常備しています」（eagleさん）

現地から直輸入されるアップルパイは、パーティにもおすすめ

甘酸っぱいリンゴとアプリコットピューレ、レーズン、シナモンが入った本場ヨーロッパの味。ホールタイプなので大人数でのシェアにも。

「リンゴがゴロゴロ入っていて大満足です」（STさん）

・クラシック アップルパイ 1598円 1.8kg ※冷凍商品（業務スーパー）

香り豊かで、濃厚な味わいの冷凍ティラミス

濃厚なマスカルポーネチーズと香り豊かなマルサラワインを使ったイタリア産ティラミス。

「半解凍してアイス感覚で食べるのも、おいしいので好きです。2個入りなのもおトク！」（ももたろうさん）

・ティラミス 343円 160g（2個入り） ※冷凍商品（業務スーパー）

台湾カステラを自宅でも。ふわふわ＆しっとり、なめらかな口どけ

冷凍とは思えない、なめらかな口当たりの台湾カステラ。

「レンジで温めるだけでさらにおいしく、しっとりふわふわになります。優しい味で何度も食べたくなる！」(mjさん)

・台湾カステラ 203円 130g ※冷凍商品（業務スーパー）

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください