スヌーピーや仲間たちのアートワークが盛り上げる「グランベリーパーク」のクリスマス！いよいよ11月8日からスタート
ハロウィンが終われば、街はクリスマスムード一色！駅直結のエンターテインメントパーク「グランベリーパーク」(東京都町田市)も、2025年11月8日(土)から例年大好評のクリスマス期間限定のイベント「SNOOPY CHRISTMAS 『BIG GIFT』」をスタートする。期間中は、12月6日(土)から2026年3月1日(日)にかけて、「SNOOPY ICE ARENA『WINTER BIG FUN』」と題して、恒例のアイスアリーナもオープンする。
【写真】スヌーピーが登場した過去の点灯式の様子や新作グッズ
■クリスマスイベントの見どころをチェック！
11月8日(土)からスタートするクリスマスイベントでは、今年もスヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と大がかりなコラボレーションを敢行。南町田グランベリーパーク駅構内にも色とりどりの装飾を施す予定だそう。
シアタープラザの正面には、今年もクリスマスツリーを設置。今年はテーマ「BIG GIFT」にちなみ、巨大なリボンをかけた高さ約8メートルもの大きなツリーが飾られる。スヌーピーや仲間たちのアートが添えられるほか、期間中は毎日、16時から22時までイルミネーションを点灯。また、ツリーは20時まで毎時00分、30分の30分おきに、音楽と合わせたイルミネーション演出も実施される。
クリスマスイベントの初日となる11月8日(土)には、17時から15分間、ツリーの前にて点灯式が行われる。サンタクロース姿のスヌーピーが登場するので、ぜひ参加してみて。
さらに、ウェルカムプラザやオアシスプラザをはじめ、広いパーク内の全域にさまざまなイルミネーションが施されるので、日が暮れるまで「グランベリーパーク」を遊び尽くしたい！
■イルミネーションが灯る時間まで「グランベリーパーク」でなにをして過ごす？
「スヌーピーミュージアム」ではクリスマスイベントより一足早い11月1日から、季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催。館内にはスヌーピーだらけのクリスマスツリーや、ウッドストックだらけのツリーなど、4本の特別なツリーが飾られる。ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」にも、クリスマス限定グッズが登場するほか、サンタ姿のスヌーピーのグリーティングイベントも行われる。
同じく「スヌーピーミュージアム」では12月13日(土)と14日(日)の2日間、期間限定で「スヌーピーのぬいぐるみワークショップ」(6600円)を特別開催。ボディにペレットや綿を入れて、名前入りのTシャツや首輪をつけるなど、自分好みなオリジナルのスヌーピーを作ることのできる人気のワークショップで、1日4回開催、所要時間は80分。事前に公式サイトより申し込みが必要だ。
「スヌーピーミュージアム」に隣接する「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」では、クリスマス限定メニューの提供を11月1日からスタート。ミュージアムの企画展「ハッピー・クリスマス」と連想したデザートやドリンクのほか、クリスマス限定のカプセルトイも展開される。
クリスマスイベント期間中の12月6日(土)からは、オアシスプラザにアイスアリーナが登場する。営業時間は平日が13時から20時、土日祝は11時から20時(※年末年始は営業時間が異なる場合あり)。12月6日(土)11時より「スケート教室」(3500円/60分)の予約がスタートするので、あらかじめ日程を確認の上、レッスンを受けるのもおすすめだ。アイススケートを楽しむスヌーピーと仲間たちのアートに囲まれたスケートリンクで、暗くなるまでたっぷり遊ぼう。
「グランベリーパーク」内の飲食店では、この期間だけのクリスマスケーキやスイーツ、オードブルなど、バラエティに飛んだメニューが登場。店内で食べられるほか、事前予約できるテイクアウトメニューも充実！
12月20日(土)と21日(日)には、グランベリープラザにてクリスマス抽選会が開催される。「グランベリーパーク」で買い物したレシート5000円(合算可)ごとに1回、ひとりにつき最大10回まで抽選に参加可能だ。
友だちや恋人、家族と一緒に訪れたい「グランベリーパーク」のクリスマス。スヌーピーが大好きなら、いっそう楽しめるはず！ぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■クリスマスイベントの見どころをチェック！
11月8日(土)からスタートするクリスマスイベントでは、今年もスヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と大がかりなコラボレーションを敢行。南町田グランベリーパーク駅構内にも色とりどりの装飾を施す予定だそう。
シアタープラザの正面には、今年もクリスマスツリーを設置。今年はテーマ「BIG GIFT」にちなみ、巨大なリボンをかけた高さ約8メートルもの大きなツリーが飾られる。スヌーピーや仲間たちのアートが添えられるほか、期間中は毎日、16時から22時までイルミネーションを点灯。また、ツリーは20時まで毎時00分、30分の30分おきに、音楽と合わせたイルミネーション演出も実施される。
クリスマスイベントの初日となる11月8日(土)には、17時から15分間、ツリーの前にて点灯式が行われる。サンタクロース姿のスヌーピーが登場するので、ぜひ参加してみて。
さらに、ウェルカムプラザやオアシスプラザをはじめ、広いパーク内の全域にさまざまなイルミネーションが施されるので、日が暮れるまで「グランベリーパーク」を遊び尽くしたい！
■イルミネーションが灯る時間まで「グランベリーパーク」でなにをして過ごす？
「スヌーピーミュージアム」ではクリスマスイベントより一足早い11月1日から、季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催。館内にはスヌーピーだらけのクリスマスツリーや、ウッドストックだらけのツリーなど、4本の特別なツリーが飾られる。ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」にも、クリスマス限定グッズが登場するほか、サンタ姿のスヌーピーのグリーティングイベントも行われる。
同じく「スヌーピーミュージアム」では12月13日(土)と14日(日)の2日間、期間限定で「スヌーピーのぬいぐるみワークショップ」(6600円)を特別開催。ボディにペレットや綿を入れて、名前入りのTシャツや首輪をつけるなど、自分好みなオリジナルのスヌーピーを作ることのできる人気のワークショップで、1日4回開催、所要時間は80分。事前に公式サイトより申し込みが必要だ。
「スヌーピーミュージアム」に隣接する「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」では、クリスマス限定メニューの提供を11月1日からスタート。ミュージアムの企画展「ハッピー・クリスマス」と連想したデザートやドリンクのほか、クリスマス限定のカプセルトイも展開される。
クリスマスイベント期間中の12月6日(土)からは、オアシスプラザにアイスアリーナが登場する。営業時間は平日が13時から20時、土日祝は11時から20時(※年末年始は営業時間が異なる場合あり)。12月6日(土)11時より「スケート教室」(3500円/60分)の予約がスタートするので、あらかじめ日程を確認の上、レッスンを受けるのもおすすめだ。アイススケートを楽しむスヌーピーと仲間たちのアートに囲まれたスケートリンクで、暗くなるまでたっぷり遊ぼう。
「グランベリーパーク」内の飲食店では、この期間だけのクリスマスケーキやスイーツ、オードブルなど、バラエティに飛んだメニューが登場。店内で食べられるほか、事前予約できるテイクアウトメニューも充実！
12月20日(土)と21日(日)には、グランベリープラザにてクリスマス抽選会が開催される。「グランベリーパーク」で買い物したレシート5000円(合算可)ごとに1回、ひとりにつき最大10回まで抽選に参加可能だ。
友だちや恋人、家族と一緒に訪れたい「グランベリーパーク」のクリスマス。スヌーピーが大好きなら、いっそう楽しめるはず！ぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC