東京ディズニーリゾート、宿泊施設での「モバイルバッテリー」使用に注意喚起
東京ディズニーリゾートは6日、公式サイトにて、「ディズニーホテル、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」「東京ディズニーランドホテル」など関連宿泊施設でのモバイルバッテリー使用について、注意を呼びかけた。
【写真】ディズニーの新年！グッズ＆フード（インスタグラムより）
「モバイルバッテリーなどのご使用に関するお願い」と題し、「消費者庁や総務省消防庁などの各省庁より、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品による発熱や発火事故への注意喚起が発信されています」と説明。「すべてのゲストのみなさまに安心・安全にお過ごしいただくため、モバイルバッテリーなどのご使用について、以下の通りご注意いただきますようお願いいたします」と、注意点を呼びかけた。
主な注意点は3点。「高温になる場所や可燃物の近くでは、製品の使用や保管をお控えください」とし、一例として直射日光の当たる窓際、ベッドやシーツ、カーテンの近く、バッグや布の中など、熱がこもりやすい場所を挙げた。
続いて「外出時などで客室を不在にされる際や就寝中は、製品の充電をお控えください。製品を充電する際は、製品の様子が確認できる状態で行ってください」、「滞在中の客室清掃時などに上記が確認された場合は、ホテルキャストが製品の移動や、充電を停止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください」という3点となる。
最後に「ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
