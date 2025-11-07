チョコ！ チョコ！ チョコーーーー！！！【ミスド】冬しか食べられない♡「限定ポンデ」

冬の季節に登場する【ミスタードーナツ】の「限定ポンデ」が今年もカムバック！ チョコ好きにぴったりな「ポン・デ・ショコラ」が、シンプルなものから、トッピングが豪華なものまでラインナップ中。全種類を食べ比べる楽しさもありそうです。今回は2026年2月下旬まで味わえる、見逃せないポン・デ・ショコラシリーズをお届けします。

生地のチョコ感を味わいたい時に「ポン・デ・ショコラ」

まずはシンプルに生地のチョコ感を堪能できそうなこちら。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「優しいショコラの甘さの中に、ヘーゼルナッツの香ばしさもほんのり感じる」らしく、癒されるような味わいが楽しめそうです。少しずつ割って、みんなでシェアするのも良さそう。

シンプルながら濃厚感が楽しめそうな「ポン・デ・ダブルショコラ」

シンプル系ドーナツを味わうならこちらもおすすめ。公式サイトによると「チョコレートをコーティング」しており、チョコはこっくりと深みのある色合いで、濃厚感も伝わってきます。ポンデ生地の独特な食感も相まって、つい1個、2個といけちゃう美味しさが詰まっていそう。サクッと済ませたい小腹が空いたおやつにいかがでしょう。

クランチをたっぷりとまぶした「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

レポーターHaruさんが「コレ、大優勝ーッ」と歓喜したこちら。生地には「ショコラカスタード」を絞っていて、コクのあるまろやかな味わいが感じられそうです。さらに「チョコクランチ」もたっぷりとまぶしており、食感の良いアクセントとして楽しめそう。自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

異なる2つの味わいを組み合わせた贅沢感「ポン・デ・生チョコショコラ」

片側ずつで異なる味わいが楽しめるこちらのドーナツ。公式サイトによれば「濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコ」でそれぞれデコレーションしている贅沢仕様。風味・食感の違いが楽しめて、最後まで飽きずに食べ切れそうです。チョコを心ゆくまで堪能できそうな一品をぜひ期間中に味わってみて。

