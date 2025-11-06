この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「スーパー戦隊シリーズ50年の歴史に幕。小学生男子の夢だった番組がなぜ終わりを迎えるのか？」と題した動画を公開。約50年にわたり子供たちの人気を集めてきた長寿番組の終了背景について、テレビ業界の構造的な問題を交えながら解説した。



動画で下矢氏は、スーパー戦隊シリーズが「現在放送中のもので最後になる」という衝撃的なニュースに言及。多くの小学生男子の夢であった番組がなぜ終わりを迎えるのか、その理由を深掘りした。下矢氏は、シリーズが長年続いてきた背景として、テレビ放送で人気を獲得し、関連グッズ、特に「合体ロボット」のおもちゃの売上で制作費を回収するというビジネスモデルがあったと説明する。



しかし、この盤石な仕組みが近年崩れつつあると下矢氏は指摘。テレビの視聴率低下に加え、子供たちの興味の対象が多様化したことで、グッズの売上が低迷しているという。具体的に、同じ特撮ヒーロー番組である「仮面ライダー」シリーズのグッズ売上が年間約220億円であるのに対し、「スーパー戦隊シリーズ」は約50億円と、4倍以上の差が開いている厳しい現実を明かした。



最後に下矢氏は、この事態はスーパー戦隊シリーズだけの問題ではなく、テレビ業界全体が抱える構造的な課題の表れであると示唆し、動画を締めくくった。



