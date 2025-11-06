《爆笑問題 田中の田久保市長、クオリティ高すぎて笑う》

11月2日、そんな一文とともにXのユーザーが、静岡県伊東市の前市長・田久保眞紀氏に扮した爆笑問題・田中裕二の写真2枚をアップ。好評を得る一方、コメント欄には田中に対する批判の声が殺到する事態となっている。

「写真の田中さんは、グレーがかったウィッグをかぶり、メイクや口紅もほどこしたうえで、田久保前市長のコスプレのような格好を披露。手には卒業証書を手にしています。これは、爆笑問題のYouTubeチャンネルに投稿された動画のワンシーンです。タイトルは『「ハロウィーン2025!見てくれないとイタズラしちゃうぞ」爆笑問題のコント 第185話』。ウエストランドの河本太さんやBOOMERの河田キイチさんなどが登場しました。ハロウィンにちなみ、それぞれ著名人に扮してコントをするという動画です。太田光さんは、昭和のコメディアン・伴淳三郎さんという渋いチョイスでした。

なかでも、田中さんのコスプレ姿がやはりいちばん似ていると評判でした。しかし、あまりに似ているがゆえに、不謹慎ではないかという非難の声があがっている状況です」（芸能記者）

田久保氏は、2025年5月29日に伊東市長に就任したが、その1週間後に、各市議に告発文が届いて学歴詐称疑惑が浮上した。本人は東洋大学卒業とうたっていたものの、同大学を除籍になっていたことが発覚。「卒業証書」をめぐる学歴詐称疑惑を伊東市議会に追及されるも抵抗を続け、ワイドショーの格好の餌食となったが、10月31日に2度めの不信任決議案を可決されたことで、当選から5カ月で失職となったばかりだ。

そんな田久保前市長をネタにした田中に対して、X上では

《まじで爆笑した》

など絶賛する声もあるものの、

《前なら笑えたけど、コンプライアンス重視の時代に笑いにしていいのかなぁ?彼女は現在私人なので》

《田久保元市長は嫌いだけどこれは駄目なんじゃないかな》

といった批判の声も多く寄せられる展開となっている。芸能ジャーナリストが語る。

「著名人のスキャンダルや不祥事があると、すぐにネタにするのは相方の太田さんが得意とするところであり、爆笑問題の“芸風”なのは誰もが知るところです。しかし、田久保氏はすでに職を辞していることもあってか、今回は、田久保氏に同情的な声も多いようです。

動画がアップされたのは10月31日で、まさに田久保氏が失職した日。収録されたのは、それより前なのかもしれません。またチャンネルの概要蘭では『テレビでは決して観ることができない!?というか扱えない!? 時事問題をテーマに楽しい時間をお届けします』とされています。

ブラックジョークを批判しても仕方のないことでしょうが、爆笑問題としても、こんなに早く田久保氏が表舞台から消えるとは思っていなかったのかもしれません」

渦中の田久保氏は失職後、早くも街頭に立った。12月4日の市長選の動向が注目される。