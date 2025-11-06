ザルツブルクで！ドルトムントで！マンCで！25歳の怪物が史上初の快挙を達成！名将ペップ感嘆「会見に来る度に新たな記録」
記録を塗り替え続ける男だ。
現地11月５日に開催された開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、マンチェスター・シティがドルトムントとホームで対戦。４−１で快勝し、今大会３勝１分とした。
アーリング・ハーランドは、フィル・フォーデンが先制点を挙げた直後の29分に追加点をマーク。古巣相手にも容赦なくゴールを奪い、CL５戦連発とした。
25歳のノルウェー代表FWはドルトムント時代、レッドブル・ザルツブルク時代にも同様の快挙を成し遂げており、CL史上初めて、３クラブで５試合連続ゴールを記録した選手となった。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、ペップ・グアルディオラ監督は、「記者会見に来る度に、彼に新たな記録が与えられるんだ！嬉しいよ。当然の結果だ」と頼もしいエースを称賛した。
もっとも、１人の力で達成できるものではない。シティを率いて10年の名将は「共にプレーする優秀な選手が増えれば増えるほど、それは容易になる。それがトップクラブの実情だ。優れた選手たちが、我々全員の可能性を高めてくれる」とも伝え、チームメイトの助けがあったこそだと強調した。
今季はここまで14戦18発。新時代の怪物は頼もしい仲間たちと共に、次はどんな記録を打ち立てるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
