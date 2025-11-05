ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（西日本編）

ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店5軒を教えてくれました。

西日本で選ばれた名店とは

全国のラーメンを食べ歩くラーメン王の小林孝充さんが、2025年の「今食べたい5店」をエリアごとにピックアップ！ 今回は「西日本編」をお届けします。

1. 麺屋 えぐち（奈良）

食べログ ラーメン WEST 百名店に選出された大阪の「麺屋 えぐち」が、2022年に奈良に移転。移転とともに自家製麺に変わり、さらにレベルアップしています。

「塩つけそば」並1,100円 出典：とよつねさん

看板となっている「中華そば」ももちろんおいしいのですが、おすすめしたいのはもっちりとした自家製麺を味わえる「つけそば」。「塩つけそば」はスパイシーさも加わり、さらにおいしいです。食べログの点数も上がってきており、食べログ ラーメン WEST 百名店への返り咲きも間近となっているように思えます。

「味玉中華そば」並1,150円 出典：シナさん

2. 貝だし麺 きた田（京都）

＜店舗情報＞◆麺屋 えぐち住所 : 奈良県奈良市南紀寺町1-223-1TEL : 0742-93-3822

京都の朝ラーメンといえばこれまで「本家 第一旭 本店」と「新福菜館 本店」の2強でしたが、そこに割って入ったのがこの「貝だし麺 きた田」です。同店もやはり京都駅から徒歩圏内。7時から営業しており、朝から待ちができています。

貝だし麺 きた田 出典：美食舞妓さん

店名の通り同店のウリは貝出汁。「貝だし麺」は帆立やあさりなどの貝の旨みがぎゅっと詰まったスープを楽しめます。

メニューは英語にも対応しており、外国人の待ちも目立ちます。2024年の食べログ ラーメン WEST 百名店にも仲間入りし、これからますます人気になっていくのは間違いないでしょう。

「貝だし麺 味玉」1,200円 出典：ameli323さん

3. Ramen KURUMU（大阪）

＜店舗情報＞◆貝だし麺 きた田住所 : 京都府京都市下京区北不動堂町570-3TEL : 075-366-4051

大阪ではここ最近清湯スープ系のワンタンメンがブームの兆しを見せているそう。今その話題の中心にいるのが「Ramen KURUMU（ラーメン クルム）」です。

「肉・海老醤油わんたん麺（白）各2つ」1,250円に「味玉」100円をトッピング 出典：ギャルソンヌさん

同店は東京でワンタンメンといえばここという人気店「八雲」で修業した店主のお店。「八雲」と同じく、スープは「黒」と「白」を用意。肉ワンタンと海老ワンタンのミックスがウリとなっています。小食な人や食べ歩きにはうれしい、ワンタン1個ずつというのも選べるのがうれしいです。

表面に浮くフライドシャロットの香ばしさが全体の味を一際引き立てています。

「肉・海老醤油わんたん麺（黒）各1つ」1,100円 出典：Elle.さん

4. 博多豚骨醤油らーめん ウチダヤ（福岡）

＜店舗情報＞◆Ramen KURUMU住所 : 大阪府大阪市西区北堀江1-9-11 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

博多で人気となっている家系ラーメン店「横浜家系総本山 吉村家直系店 ラーメン内田家」の新ブランドである「博多豚骨醤油らーめん ウチダヤ」。その店名通り、家系らしさを残しつつ博多豚骨ラーメンの味わいも感じる新たなラーメンを作り上げています。

数量限定「乱舞」1,300円 出典：ぶちょうHSCグルメ部さん

メニューの中でもひときわ目を引く「乱舞」は、中心にバラの形に燻製したチャーシューが盛り付けてあり、それをほどきながら散らされた葱と一緒に食べるのがおいしいです。

2025年4月に、福岡空港の国内線旅客ターミナルビルにある全国各地の有名ラーメン店が集まる「ラーメン滑走路」内にオープンしたので、飛行機を待つ時間にも食べられるようになりました。

ラーメン滑走路 出典：slr7さん

5. きしもと食堂（沖縄）

＜店舗情報＞◆博多豚骨醤油らーめん ウチダヤ住所 : 福岡県福岡市博多区下臼井778-1 国内線旅客ターミナルビル 3FTEL : 090-1978-0830

沖縄にある沖縄そばのお店の中でも人気店のひとつが「きしもと食堂」です。

「そば 小」800円 出典：UMUさん

麺に混ぜるのはかん水ではなく、木灰（もっかい）を使うのが特徴的です。木の灰を水に溶かした上澄みを使うという沖縄そばの昔ながらの作り方。太めの力強い麺が楽しめます。

那覇市街からは結構離れているのがネックでしたが、同店がある本部半島に話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」が今年オープン。「ジャングリア沖縄」に行く際にはぜひ立ち寄ってみてください。

きしもと食堂 出典：hiroki_0929さん

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆きしもと食堂住所 : 沖縄県国頭郡本部町渡久地5TEL : 0980-47-2887

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文：小林孝充、食べログマガジン編集部

