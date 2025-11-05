この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『空腹のライギョにイワナを与えました。【やせすぎ雷魚29日目】』が、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるによって公開された。動画内では真釣ちゃんねるが、飼育して29日目となる“やせすぎ雷魚”の成長記録とともに、視聴者からの反応や工夫を交えて現況を語った。



毎日「雷魚の時間」としてほぼ日課で動画をアップしている真釣ちゃんねるは、「もう毎日ね、この雷魚見てて飽きてきたとかね、そういう意見ももちろんあります」と一部視聴者の声にも触れつつ、「そのために毎日できる限り2本動画をアップしてます」と配信への並々ならぬ工夫を明かした。雷魚の健康が第一で「うちで飼育して太らせよう計画」という観点から「今日もね、この雷魚に太ってもらうために餌を与えようと思います」と、企画の主旨を強調している。



この日は特別にイワナを雷魚に与えた。「イワナをこういう風におろすことがあるとはな」と語りつつ、カーニバル（人工飼料）をイワナの身に詰めて与えるなど独自のアレンジも。「なんて贅沢なやつだ」と、雷魚への惜しみない愛情を見せる場面もあった。



雷魚の食欲や消化の状態にも細心の注意を払い、「今日はイワナの半身を4つに分けて与えます」「やっぱお前が食ってる姿が一番いいね。なんか食ってるときが一番輝いてるぞ」と、雷魚が餌を食べる様子への喜びを言葉にした。その一方、「白いうんちは消化不良の疑いがある」と健康面への不安も率直に明かし、「一番食い気が立ってるときに、しっかりとこの栄養のある餌をね、食べさせていきたい」と語った。



動画終盤では、「今日切り身4つ食べたら、明日はまた少なめにします。ちょっとそのペースでね、やっていこうと思います」と今後の飼育方針を説明。最後に「以上、今日の雷魚の時間でした」「散らかったやつを掃除するためにザリガニ入れたいけど、まあ食べたり食べなかったりあるんでね」と締め、日々の飼育と工夫が続く現場の空気感をそのまま伝えている。