ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、3日に大阪で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に参加。2026年に迎える開業25周年に向け、特別パフォーマンスを披露しました。

開業25周年のテーマ“Discover U!!!”にちなんだダンスやコール＆レスポンスで、地元・大阪に感謝を伝えた今回のパフォーマンス。

■過去の周年を彩った楽曲に乗せてパフォーマンス

今回のパフォーマンスは、これまでパークの節目を盛り上げてきた、歴代のアニバーサリー・エンターテイメントのテーマ楽曲メドレーに乗せて披露。1周年記念として開催された『ハリウッド・プレミア・パレード』や10周年記念ミュージカル・ショー『Dreams Are Universal』などの楽曲を使用し、ファンを歓喜させました。