【話題】APEC首脳陣も魅了!?「オリーブヤング韓国コスメギフト」の気になる中身は？日本でも買える？
【写真】気になるギフトセットの中身はコレ
2025年の「APEC 2025 KOREA」で、各国首脳に贈られた“韓国コスメギフト”が話題に！
そのセレクションを手がけたのは、韓国最大のビューティーセレクトショップ 「オリーブヤング（OLIVE YOUNG）」。「The Best K-Beauty Selection」と題されたボックスには、17種のコスメがぎっしり。中身をチェックしてみると、日本からも購入できるブランドが多数ありました！
■「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」って？
「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」は、CJグループが運営する韓国No.1のヘルス＆ビューティーストア。スキンケア・メイク・ヘアケア・サプリメントなど、韓国の最新トレンドをいち早く発信するKビューティーの代表的存在。オリーブヤング発で話題になったり、大ヒットするアイテムも多数あり、「Kビューティーの登竜門」とも呼ばれています。
■APEC首脳陣に贈られた「The Best K-Beauty Selection」って？
「The Best K-Beauty Selection」は、「APEC 2025 KOREA」で各国首脳および関係者に公式ギフトとして提供された韓国コスメ＆美容グッズのセット。
プレスリリースによると、
●スキンケア・メイク・パーソナルケアなど17種の製品を厳選
●様々なブランドを幅広く網羅
●韓国らしい「自然素材×洗練美」で構成された限定パッケージ
●政府代表団や記者団向けにも約8000セットを協賛
とあり、韓国代表公式ギフトとして注目を集めました！
■「The Best K-Beauty Selection」気になる中身は？日本でも買えるコスメはどれ？
早速日本でも購入可能なアイテムをチェックしていきましょう！
▶[雪花秀/ソルファス] 潤燥(ユンジョ)エッセンス(第6世代)
肌の能力を活性化させ、輝く肌を目指すファーストエッセンス。洗顔後、化粧水の前に使用。
楽天公式で販売中。さらに楽天公式では11月4日〜限定300個で6707円相当の内容が999円でお試しできるキットも販売されていました！
▶バイオヒールボ(BIOHEAL BOH) プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 50ml【国内正規品】
「新次元のハリ」にアプローチ。糸のように伸びて肌にピタッと密着し、朝塗れば夜まで続く立体感とふっくら感が期待できると話題のアイテム。こっくり感触で乾燥対策にも◎。Amazon、楽天で販売中。
▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) リードルショット
累計販売数3821万本（25年6月30日時点）という驚異の売上を誇るアイテム。天然マイクロニードル配合で肌角層への美容成分の浸透を促し、きめ細かい肌へ導く美容液。Amazon、楽天で販売中。
▶トリデン Torriden ダイブインマスク パック【公式・正規品】
Amazonでは過去1か月で4000点以上購入されている人気マスク。肌あたりが柔らかいぷるとろな質感で、肌にしっかり密着。パック1枚でしっとり肌に。Amazon、楽天で販売中。
▶JUNGSAEMMOOL エッセンス ムル クリーム【公式】
韓国のメイクアップアーティストが手掛けるアイテムが評判。しっとりとした水の輝きのような肌を演出してくれる下地。高保湿でメイクが浮かず、肌に密着。楽天で販売中。
▶[Beauty of Joseon] Relief Sun : Rice + Probiotics [BOJ] 米サンクリーム 50ml SPF50+ PA++++
累積販売数1,000万本以上という世界的人気を誇る日焼け止め。水分エッセンステクスチャーでしっとりしながらもベタつかない。Amazonから購入できます。
▶【TIRTIR】 マスクフィットクッション
Amazonでは過去1か月で1万点以上購入されている大人気商品。クッションファンデといえばコレ、という方も多いはず。カバー力に定評アリ。Amazon、楽天で販売中。
▶JUNG SAEM MOOL ジョンセンムル スキンヌーダー ファンデーション
ヘアメイクアップアーティスト、ジョン・センムルが2015年にスタートさせたブランドのファンデーション。自分の肌を生かしながらぴったり密着しヌーディーな艶肌が完成。公式では見つけられませんでしたが、楽天の韓国コスメショップから購入可能。
▶fwee(フィー)リップアンドチークブラーリープリンポット
ぷにぷにのテクスチャーが唇のしわを埋めてなめらかに！ リップからチークまで 指一本でさらっと使用できる、リップ兼チークアイテム。少量をとってポンポンするだけで自然かつ可愛い血色がのせられると評判！ Amazon、楽天で販売中。
▶[rom&ndロムアンド] ザ ジューシーラスティングティント
唇がコーティングされたようなぶっくりとした透明なツヤを演出。唇への着色も長時間キープできると人気のティントリップです。日本でもメジャーなブランドなので、入手しやすそう。Amazon、楽天からも購入可能。
▶エスポア アイコアパレット
韓国の旬顔メイクに欠かせない「涙袋・アイライナー・アイブロウ」まで、これひとつで完成する多機能アイパレット。ソフトマットからきらめくグリッターまで、質感と発色が細かく調整された多様なテクスチャーで、様々なアイメイクが楽しめそう。Amazonで購入可能。
▶LABO-H 公式 ラボエイチ ヘアライン アンプル 15ml
頭皮のバリア機能をサポートし、うるおいをチャージ。健康な環境に整えるヘアアンプル。ロールオンタイプだから分け目にも塗りやすい。Amazonで購入可。
▶【VODANA】グラムウェーブカーリングアイロン
韓国発の美容ブランド VODANA(ボダナ) のヘアアイロン。韓国の有名メイクアップサロンでも使用されており、”女神ヘア ” や ”くびれヘア” など韓国風の大きめな巻き髪が楽しめます。Amazon、楽天で購入可能。
■「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」は日本にもある？
「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」の店舗自体は日本にはありませんが、「OLIVEYOUNG 公式楽天市場店」があります。
また、「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」のプライベートブランドである「WAKEMAKE（ウェイクメイク）」や、「BIO HEAL BOH (バイオヒールボ )」はAmazonや楽天にも公式ショップがありますよ。
「APEC 2025 KOREA」で提供された公式ギフトセット、かつ世界的に注目を集める「OLIVEYOUNG」のセレクションということで、今韓国を代表するコスメがセットになっているといっても過言ではないかも!? 気になる方はぜひチェックしてみてください！
TEXT=レタスクラブWEB編集部YYY