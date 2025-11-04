Amazon スマイルSALEが最終日。みんなが買った売れ筋商品は？

Amazon スマイルSALEが、2025年11月4日（火）まで開催中です。今回はセール期間中にライブドアニュースで人気だった商品をご紹介。本日が最終日、お得に購入できるチャンスをお見逃しなく！

12時間暖かい。アイリスオーヤマの「貼るカイロ」30枚

アイリスオーヤマの「貼るカイロ」ミニサイズ 30枚

アイリスオーヤマの「貼れないカイロ」 60枚

アイリスオーヤマの「貼れないカイロ」ミニサイズ 30枚

つま先まで温かい。締め付けがなく、履き心地抜群の「まるでこたつソックス」

お風呂のような心地よさ。蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入

精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯

食事によく合う味わい。伊藤園の烏龍茶

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」

お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

シリーズ生産本数10万本突破。強力な熊撃退スプレー

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

ポイントアップキャンペーンが開催中

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。dポイント連携やプライム会員でさらにお得に。