シモーネ・インザーギ前監督が退任し、クリスティアン・キヴ体制で新シーズンを戦っているインテル。リーグ戦はここまで10試合を終えて勝ち点21を稼ぎ、ナポリに次ぐ2位につけている。



上々のスタートを切ったインテルで、存在感を示しているのがDFマヌエル・アカンジだ。今夏の移籍市場ではマンチェスター・シティからレンタルで加入し、インテルではすでに11試合、878分間プレイしている。





ポジションはCBで、インテルでは3バックの中央や右で起用され、チームの勝利に貢献している。アカンジのレンタルでの契約は今季限りとなっており、契約には買い取りオプションも含まれている。OPの行使についてはまだ具体的な情報は出ていないが、『Football Italia』ではスイス代表DFがインテルでの生活に満足していると認めた。「(完全移籍について)シーズン終了後に何が起こるか見てみよう。今はピッチでベストを尽くそうとしている。最終的にインテルに残留するかどうかは彼ら(クラブ)次第だ。今のところまだ何も決まっていない」「リーグは予想していた通り、競争力が高い。チームに貢献できるようベストを尽くしている。クラブも監督もスタッフもみんなが大好きだ。ここにいれて幸せです」シティはルベン・ディアスをはじめとする複数のDFが所属しており、ヴィトール・レイス、ジュマ・バーといったレンタルで今季チームを離れている若手が今後戻ってくる可能性がある。そうなると、30歳のアカンジに居場所が確約されているとは考えられず、シティからの退団は濃厚といえる。