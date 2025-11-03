この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでAIツール解説を行うミライ氏が、「【実写系最強動画生成AI】映画級のリアルな動画を無料で作れる動画生成AIモデル『Hailuo 2.3』登場！」と題した新動画を公開。最新AIモデル「Hailuo 2.3」の特徴や使い方、実際に生成した動画の実例までを徹底解説した。



ミライ氏は「Hailuo 2.3は、以前のモデルに比べ実写動画の画質が飛躍的に向上。『映画のようなリアルな質感を実現できる』のが魅力」と語る。特に、複数人で踊るダンスやドローンの上で動くバレリーナ、怪獣が出現する都市から車で逃げるなど、これまでのAIでは難しかった”激しい表現”も可能になったという。



解説は2章立てで進行。まずは「Hailuo 2.3で動画を作る方法」について、公式プラットフォームのHailuo AIの無料利用枠や設定手順、外部AIプラットフォーム（falやReplicateなど）でも利用できる汎用性を丁寧に紹介。



さらに、「テキストや画像から動画を作る際、入力内容の意図通りに反映されやすくなり、『ガチャ感がかなり減った』」と独自の見方を披露。加えて、ズームなどのカメラ設定や、AIによるテキストの強化機能も充実していると利便性アップをアピールした。



またサウンド未対応の現状にも触れ、「Hailuoで作った動画は『MMAudio』など外部音声生成AIツールを活用すれば簡単に音を付与できる」とコメント。「今後の進化で、クオリティの高い音付き動画も作れるようになるはず」と将来への期待を語った。



Hailuo 2.3の実力を証明する生成例も豊富に披露。炎を吐く怪獣から車で逃げるシーンなど“映画級”のCG動画、アニメ風動画、日本人モデルが登場する実写風作品まで表現の幅広さを証明しつつ、「特に映画的表現は現存する他のAIモデルより優れている」と太鼓判を押した。



最後にミライ氏は、「AIツールに興味ある方はまず自分で触ってみてほしい。これからのアップデートにも注目です」と締めくくり、AI動画生成の新時代に大きな期待を寄せていた。