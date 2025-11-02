日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブを大成功させるなど、人気を集めているアイドルグループ・yosugala。未白ちあは最年少メンバーとして、たくさんのステージの上で輝きを放っている。

「小さいころからアイドルが好きで、歌とダンスも大好きなので、アイドルとして活動している今はすごく楽しいです。嬉しいことに今年の夏はいろいろなイベントのメインステージを務めさせていただきました。ただ、ここで満足したらダメだなと思っていて。いつか、yosugalaメンバー全員の名前を世の中に知ってもらえるようになりたいです」

そんな彼女は今年グラビアデビューしたばかり。

「グラビアの撮影はまだ2回めなんですが、今回は世界観が自由すぎてびっくりしました（笑）。喫茶店で自由に撮影したり、ベランダにすごいセットが組まれていたり、どれも新鮮で楽しかったです。初めてグラビアのお仕事をしたとき、仕上がった写真を見て、『私ってこんな感じにもなれるんだ』って感動しました。この撮影でもどんな新しい自分になれているのかワクワクしています」

みしろちあ

2月23日生まれ 東京都出身 T160 日比谷公園大音楽堂での3周年記念ライブや、Zeppを含む9カ所での全国ツアーを成功させたアイドルグループ・yosugalaの最年少メンバー。今年グラビアデビューを果たし、活躍の幅を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@chia_ysgl）、公式Instagram（@chia_ysgl）にて

※FLASHデジタル写真集『Daydream』が「kokode digital（ココデジ）」&各電子書店で発売！

写真・市川秀明

スタイリスト・塚田さくら

ヘアメイク・mahiro