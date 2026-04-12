プチプラで手に入るのに、お値段以上に高見え。そんな理想を叶えてくれそうなシューズが【しまむら】に揃っています。スウェード調素材でこなれて見えるサボや、オンオフ問わずに使えるきれいめパンプスなど、大人の足元にちょうどいい1足が見つかるかも。コーデ全体の印象をさりげなく底上げしてくれるシューズを、ぜひチェックして。 プラスワンでこなれ見えしそうなスウェード調サボ