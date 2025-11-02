10月29日、元欅坂46で、現在はソロで活動している平手友梨奈のYouTubeチャンネルが更新され、新曲のMVが公開された。楽曲名は『失敗しないメンヘラの育て方』。かなり攻めた内容のタイトルだが、これまでの平手のイメージと楽曲の雰囲気に、違和感も浮上してきているようだ。

「人気絶頂のさなか、2020年にグループを脱退した平手さん。2022年には韓国系の事務所に加入し、それまでとは打って変わってのクールで尖った印象を打ち出してきました。髪を青く染めるなど、それまでの“アイドル然”としたイメージを払しょくする奇抜なファッションなどでも注目を集めました。

ところが、その事務所を2024年に退所。当時は事務所とのトラブルなども報じられましたが、代わって、現在も所属する新事務所・クラウドナインに加入しています。

これまでのイメージとまた変わった今回のMVでは、雰囲気が“激変”。ファンタジーな世界観で、髪の毛はピンクの巻き髪と、女性らしい様子を打ち出しました。また、タイトルからしても、これまでの“お騒がせキャラ”を自虐的にいじった内容だととる人も多かったよう。今後の活動の転換点になるかもしれませんね」（芸能記者）

これにはファンから「可愛すぎる！」「斬新な角度」などと絶賛も相次いでいる。一方、これまでのアーティスト路線とは微妙に異なる雰囲気には、違和感をぬぐえないファンをいたようだ。Xでは《なんか違わん？》《やっぱクールでカッコイイキャラが合うと思うから路線違う気するなあ〜》などのコメントも散見されている。

一方、“変わらないもの”もある。初披露時にはファンを驚かせたタトゥーだ。

「今年3月には、自身のInstagramでタトゥーの入った背中を披露していました。リボンや王冠などが描かれたデザインは、かわいらしい雰囲気もありつつ、やはり元アイドルとタトゥーの組み合わせには違和感を抱く人もいたようです。

さらに8月には、右腕の内側当たりに三角形が重なったデザインのタトゥーを入れていました。今回のMVでも、右腕内側の“二の腕タトゥー”がチラ見えするカットがありましたね。ファンタジーな世界観には少しそぐわない気もあり、SNSでも『MVの世界観に合ってない』と“ミスマッチ感”が指摘されていました」（同前）

平手の今後はどこに向かうのか――。