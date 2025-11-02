【薬屋のひとりごと】神田明神コラボイラストを使用した美しい御朱印帳が登場！
しのとうこ氏による「神田明神×薬屋のひとりごと」スペシャルコラボイラストが、美しい御朱印帳が、2025年11月7日（金）9：00から神田明神内のEDOCCO SHOP IKIIKIにて販売決定。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。
【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている作品だ。
そんな『薬屋のひとりごと』のオリジナル御朱印帳が、2025年11月7日（金）9：00から神田明神内のEDOCCO SHOP IKIIKIにて発売される。
表紙には、昨年11月開催の特別展「神田明神×薬屋のひとりごと」のためにイラストレーターしのとうこが描き下ろした、巫女姿の猫猫と和服姿の壬氏のスペシャルコラボイラストが使用されている。
本商品は「紙製」と「木製」の2タイプ用意されており、「紙製」は御朱印を直接書いてもらうタイプ、「木製」は書き置き御朱印を収納できるポケットタイプとなっている。
「紙製」と「木製」、お好きなタイプをお手元にいかが？ 御朱印を集めている方は両方あってもいいかも。
（C）日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ
