◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第3日（2025年11月1日 千葉県 成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）

4位から出たツアー未勝利の佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が1イーグル、7バーディー、ボギーなしの自己最少に並ぶ62をマークし、通算16アンダーで単独首位に浮上した。新規大会の初代王者へ、16年のツアーデビューから10年目で悲願の初優勝に王手をかけた。金子駆大（23＝NTPホールディングス）ら3選手が3打差2位につけている。

佐藤が正確無比なショットを連発し、悲願の初Vに王手をかけた。「凄く良かった。ティーショットが3日間安定してるんで、あんまりストレスもなくできている」。最大の見せ場は12番パー5、グリーン奥のラフから60度のウエッジでチップイン。「めちゃくちゃラッキー」なイーグルに笑みがこぼれた。

ツアーデビューから10年目の今季はオフの取り組みの成果が実り、1Wの飛距離が10〜15ヤード伸びた。だが飛距離に酔い、練習は「ドライバーばかり」。夏場には打球の制御に苦しみ、4試合連続予選落ちも経験。「あんなに落ちると思わなかった。正直自分でもびっくり。ゴルフに自信がなかった」と不調に陥った。

3児の父でもある佐藤は、ワンオペで育児をする妻から「頑張れよ、ちゃんとやってくれよ」とハッパをかけられたという。1Wから1度、目を離し「スコアの出し方をちゃんと考えよう」と基礎練習から見直した。直近4試合ではトップ20入りが3回。この日は1イーグルに7バーディーと覚醒した。

今季は日本人の初Vが9人。10人目となればツアー制施行1年目の1973年を除き、歴代最多となる。東北福祉大では2学年先輩に松山英樹、後輩には今季2勝の比嘉一貴がいる。「僕も続きたいし、頑張りたい」。2位とは3打差。悲願の初Vはもう目の前だ。

◇佐藤 大平（さとう・たいへい）1993年（平5）7月9日生まれ、兵庫県出身の32歳。8歳でゴルフを始める。茨城・水城高―東北福祉大卒。15年12月にプロ転向し、16年の関西オープンでツアーデビュー。18年には下部ツアーで2勝を挙げ、賞金王に輝いた。19年から5季連続シードを獲得。今季1Wの平均飛距離は281.47ヤード。1メートル74、72キロ。

≪遼5打差追う≫2位から出た石川は68で回り、5位で最終日を迎える。3つ伸ばして入った後半はカップに蹴られるなど惜しいパットが入らず苦しんだが「グリーンのスピードがかなり変わった。その中でもスコアを伸ばせて良かった」と前向きに話した。逆転での今季初Vへ5打差を追う。「難しいコンディションでも自分なりにいいスコアを追い求めることはできる」と力を込めた。

▼2位・金子駆大 ショットは今週ずっと良いので、スコアは崩れなかった。明日は風を我慢して伸ばしたい。（首位から後退も3日連続ボギーなし）

▼2位・吉田泰基 イライラせず平常心を保てている。今日は思ったように打てたのでフェアウエーキープできた。（初Vへ3打差）