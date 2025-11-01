IS:SUE¡¢4TH¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPHASE¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«
¹ñÆâºÇÂçµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£´¿Í¤«¤é¤Ê¤ëIS:SUE¤¬¡¢1·î14ÆüÈ¯Çä¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¡ØPHASE¡Ù¡Ê¥Õ¥§¡¼¥º¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡¢4TH SINGLE¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥½¥í¥«¥Ã¥È
NEW¥·¥ó¥°¥ë¡ØPHASE¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÉÔ´°Á´¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¿¤Î¼«Ê¬¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢¡È°Û¼ï¡É¤ÊNEW HERO¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡É ¤òÄó¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿IS:SUE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè1Ëë¤ÎÎ¹¤Î´°À®¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö·î¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÉÔ´°Á´¤ÊËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖPhase¡×¡¢Àè¹Ô¶Ê¡ÖSuper Luna¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê4¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢·î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿IS:SUE¤Î»Ñ¤¬¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë·î¤Î¸µ¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î1Æü¤Ï¡¢IS:SUE¥Ç¥Ó¥å¡¼500ÆüµÇ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IS:SUE¤Î¸ø¼°SNS¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼500Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è/¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆüÁ´¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëIS:SUE½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING¡Ù¤Îµ¡ºàÀÊ³«Êü¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬·èÄê¡£