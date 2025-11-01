予約は急いで！東京高級レストランのクリスマスディナー4選。ARMANIやレストラン プルニエで心を満たす夜
◆予約は急いで！東京高級レストランのクリスマスディナー4選。ARMANIやレストラン プルニエで心を満たす夜
画像：レストランプルニエ
華やぐ季節、今年のクリスマスは少しだけ特別に。「ARMANI / RISTORANTE」や「レストラン プルニエ」など、一度は訪れてみたい高級レストランのクリスマスディナーをご紹介。美しい料理と洗練された非日常空間は、心ときめく贅沢なひとときをお約束。忙しい日常から離れ、ドレスアップして出かければ、普段なかなか言葉にできない想いが自然と伝えられるはず。一流のサービスとともに、2人の絆を深めるクリスマスを。
ARMANI / RISTORANTE（銀座）／アルマーニの美学を散りばめた空間で、モダンなイタリア料理を
銀座の中心に位置する「アルマーニ / 銀座タワー」の10階にある「ARMANI / RISTORANTE」。ゴールドを基調とし、竹がモチーフのデザインが施された店内は、ジョルジオ・アルマーニ氏の世界観を体現したラグジュアリーな空間。
スペシャルな夜にふさわしいクリスマス限定コースでは、アルマーニの美学を昇華させた料理が次々と登場。この日のために用意される特別メニューをお楽しみに。伝統的なイタリア料理に革新的なアプローチを加えたモダンイタリア料理は、記憶に残る食体験をかなえてくれるはず。
細部にまで行き届いたサービスと、スタイリッシュで洗練された空間で、クリスマスを贅沢に過ごしてみては。
【クリスマスディナー2025】+ウェルカムドリンク(12/19〜25)
店舗名：ARMANI / RISTORANTE
住所：東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ銀座タワー10F
アクセス：東京メトロ銀座線ほか銀座駅B3出口直結 B5出口すぐ
提供期間：2025/12/19（金）〜12/25（木）
料金：1名55000円
※税・サ込
レストラン プルニエ（東京）／東京會舘のメインダイニングで、贅沢食材を使用したフランス料理を
東京會舘のメインダイニングとして世代を超えて愛されるフランス料理店「レストラン プルニエ」。白と茶色を基調としたモダンテイストの空間は、明るく洗練され、落ち着いた雰囲気を演出。
味覚はもちろんのこと、華やかな色彩や繊細な飾りつけも楽しめる豪華絢爛なクリスマスコース。フランスのクリスマスのご馳走として欠かせないフォアグラやトリュフ、キャビアなどの贅沢な食材を厳選し、独創的な料理に仕立ててご提供。
優美な雰囲気の店内で過ごすひとときは食事のムードを盛り上げてくれるはず。大切な日に供されるメニューはどれもセンスが光る納得の逸品。ゆったりとした大人の時間が流れる空間で、お腹も心も満たされて。
【ムニュー・ド・ノエル】クリスマス限定コース(12/13〜12/25・Xmasディナー)
店舗名：レストラン プルニエ
住所：東京都千代田区丸の内3-2-1 東京會舘2F
アクセス：JR「東京駅」6番出口より徒歩3分、丸の内南口より徒歩10分(地下コンコースよりビル直結)、JR「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分、東京メトロ千代田線「二重橋前駅」、有楽町線「有楽町駅」、都営三田線・日比谷線「日比谷駅」B5出口より地下コンコースで直結
提供期間：2025/12/13（土）〜12/25（木）
料金：1名48300円
※税・サ込
※画像はイメージです
リストランテASO（代官山）／歴史ある洋館を改装したクラシカルな空間で、非日常のクリスマスを
代官山・旧山手通りに佇む「リストランテASO」。昭和初期に建てられた洋館を改装した店内は、ルネサンス時代の建築様式を取り入れた回廊や、らせん階段など、クラシックで優雅な雰囲気が漂う。
クリスマス限定の贅沢なフルコースは、アミューズから始まり、肉と魚のWメイン、パスタからデザートまで揃う。季節の食材を活かしたクラシック・モダンなイタリア料理は、おいしさはもちろん、五感で楽しめる芸術的なメニュー構成に。
敷地内の美しい中庭、ウェイティングスペースのフレスコ画など、一歩足を踏み入れれば非日常の世界へと誘うロケーション。都会にいることを忘れる唯一無二の空間で、いつもと一味違うクリスマスを過ごしてみては。
【クリスマス2025】STELAディナーコース全7皿(12/1〜12/25限定)
店舗名：リストランテASO
住所：東京都渋谷区猿楽町29-3
アクセス：東急東横線「代官山駅」より徒歩5分。「カフェ ミケランジェロ」中央入口より
提供期間：2025/12/1（月）〜12/25（木）
料金：1名37290円
※税・サ込
※画像はイメージです
Elan（恵比寿）／住宅街にひっそりと佇む大人の隠れ家で、「色」がテーマのモダンフレンチを
恵比寿ガーデンプレイスからほど近い裏路地に位置するモダンフレンチレストラン「 Elan（エラン）」。白と黒を基調としたシックなデザインで統一された店内は、心地よいプライベート感があり、大人の隠れ家のような雰囲気。
「シェ松尾」で長年料理長を務めた宮本シェフが腕によりをかけて作り上げる、クリスマス限定のディナーコース。「色」をテーマにしたモダンフレンチは、見た目にも鮮やかで、五感を刺激する芸術的な品々。美と健康にやさしい全7皿のスペシャルコースを堪能して。
細部まで行き届いたサービスは、アットホームで心地よい雰囲気で過ごせるのが嬉しい。都会の喧騒を離れた大人の上質空間で、心あたたまるクリスマスディナーを。
【クリスマス2025】 黒毛和牛や鮮魚のWメイン含む全7皿(12/24・25)
店舗名：Elan
住所：東京都渋谷区恵比寿3-28-7 ミューリエ恵比寿1F
アクセス：JR「恵比寿駅」東口より徒歩10分・スカイウォーク出口から徒歩3分（恵比寿駅 東口を出て右手のガーデンプレイス方面へ進み、動く歩道「スカイウォーク」を直進。「スカイウォーク」の出口を出て、横断歩道を渡り左へ曲がる。交番と日仏会館のある交差点をさらに直進し、20mほど進んだ右手の1F）
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名26400円
※税・サ込
◆ほかにも！高級レストランの「プレミアムなクリスマスディナー＆ランチ」
年に一度のクリスマスはいつもとは違う、特別な1日を過ごしたい！ 例えば、憧れホテルで過ごす優雅な時間だったり、贅沢に2人きりで個室を貸し切ったり、一度は食べてみたい有名シェフの味を堪能したり、リッチにお料理とワインのペアリングを楽しんだり。オズモールではそんな至福の時間がかなう予約困難な人気店の、12月24日、25日を特別にリザーブ。今年のクリスマスが2人にとって、最高の1日になりますように。
画像：レストランプルニエ
華やぐ季節、今年のクリスマスは少しだけ特別に。「ARMANI / RISTORANTE」や「レストラン プルニエ」など、一度は訪れてみたい高級レストランのクリスマスディナーをご紹介。美しい料理と洗練された非日常空間は、心ときめく贅沢なひとときをお約束。忙しい日常から離れ、ドレスアップして出かければ、普段なかなか言葉にできない想いが自然と伝えられるはず。一流のサービスとともに、2人の絆を深めるクリスマスを。
ARMANI / RISTORANTE（銀座）／アルマーニの美学を散りばめた空間で、モダンなイタリア料理を
銀座の中心に位置する「アルマーニ / 銀座タワー」の10階にある「ARMANI / RISTORANTE」。ゴールドを基調とし、竹がモチーフのデザインが施された店内は、ジョルジオ・アルマーニ氏の世界観を体現したラグジュアリーな空間。
スペシャルな夜にふさわしいクリスマス限定コースでは、アルマーニの美学を昇華させた料理が次々と登場。この日のために用意される特別メニューをお楽しみに。伝統的なイタリア料理に革新的なアプローチを加えたモダンイタリア料理は、記憶に残る食体験をかなえてくれるはず。
細部にまで行き届いたサービスと、スタイリッシュで洗練された空間で、クリスマスを贅沢に過ごしてみては。
【クリスマスディナー2025】+ウェルカムドリンク(12/19〜25)
店舗名：ARMANI / RISTORANTE
住所：東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ銀座タワー10F
アクセス：東京メトロ銀座線ほか銀座駅B3出口直結 B5出口すぐ
提供期間：2025/12/19（金）〜12/25（木）
料金：1名55000円
※税・サ込
レストラン プルニエ（東京）／東京會舘のメインダイニングで、贅沢食材を使用したフランス料理を
東京會舘のメインダイニングとして世代を超えて愛されるフランス料理店「レストラン プルニエ」。白と茶色を基調としたモダンテイストの空間は、明るく洗練され、落ち着いた雰囲気を演出。
味覚はもちろんのこと、華やかな色彩や繊細な飾りつけも楽しめる豪華絢爛なクリスマスコース。フランスのクリスマスのご馳走として欠かせないフォアグラやトリュフ、キャビアなどの贅沢な食材を厳選し、独創的な料理に仕立ててご提供。
優美な雰囲気の店内で過ごすひとときは食事のムードを盛り上げてくれるはず。大切な日に供されるメニューはどれもセンスが光る納得の逸品。ゆったりとした大人の時間が流れる空間で、お腹も心も満たされて。
【ムニュー・ド・ノエル】クリスマス限定コース(12/13〜12/25・Xmasディナー)
店舗名：レストラン プルニエ
住所：東京都千代田区丸の内3-2-1 東京會舘2F
アクセス：JR「東京駅」6番出口より徒歩3分、丸の内南口より徒歩10分(地下コンコースよりビル直結)、JR「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分、東京メトロ千代田線「二重橋前駅」、有楽町線「有楽町駅」、都営三田線・日比谷線「日比谷駅」B5出口より地下コンコースで直結
提供期間：2025/12/13（土）〜12/25（木）
料金：1名48300円
※税・サ込
※画像はイメージです
リストランテASO（代官山）／歴史ある洋館を改装したクラシカルな空間で、非日常のクリスマスを
代官山・旧山手通りに佇む「リストランテASO」。昭和初期に建てられた洋館を改装した店内は、ルネサンス時代の建築様式を取り入れた回廊や、らせん階段など、クラシックで優雅な雰囲気が漂う。
クリスマス限定の贅沢なフルコースは、アミューズから始まり、肉と魚のWメイン、パスタからデザートまで揃う。季節の食材を活かしたクラシック・モダンなイタリア料理は、おいしさはもちろん、五感で楽しめる芸術的なメニュー構成に。
敷地内の美しい中庭、ウェイティングスペースのフレスコ画など、一歩足を踏み入れれば非日常の世界へと誘うロケーション。都会にいることを忘れる唯一無二の空間で、いつもと一味違うクリスマスを過ごしてみては。
【クリスマス2025】STELAディナーコース全7皿(12/1〜12/25限定)
店舗名：リストランテASO
住所：東京都渋谷区猿楽町29-3
アクセス：東急東横線「代官山駅」より徒歩5分。「カフェ ミケランジェロ」中央入口より
提供期間：2025/12/1（月）〜12/25（木）
料金：1名37290円
※税・サ込
※画像はイメージです
Elan（恵比寿）／住宅街にひっそりと佇む大人の隠れ家で、「色」がテーマのモダンフレンチを
恵比寿ガーデンプレイスからほど近い裏路地に位置するモダンフレンチレストラン「 Elan（エラン）」。白と黒を基調としたシックなデザインで統一された店内は、心地よいプライベート感があり、大人の隠れ家のような雰囲気。
「シェ松尾」で長年料理長を務めた宮本シェフが腕によりをかけて作り上げる、クリスマス限定のディナーコース。「色」をテーマにしたモダンフレンチは、見た目にも鮮やかで、五感を刺激する芸術的な品々。美と健康にやさしい全7皿のスペシャルコースを堪能して。
細部まで行き届いたサービスは、アットホームで心地よい雰囲気で過ごせるのが嬉しい。都会の喧騒を離れた大人の上質空間で、心あたたまるクリスマスディナーを。
【クリスマス2025】 黒毛和牛や鮮魚のWメイン含む全7皿(12/24・25)
店舗名：Elan
住所：東京都渋谷区恵比寿3-28-7 ミューリエ恵比寿1F
アクセス：JR「恵比寿駅」東口より徒歩10分・スカイウォーク出口から徒歩3分（恵比寿駅 東口を出て右手のガーデンプレイス方面へ進み、動く歩道「スカイウォーク」を直進。「スカイウォーク」の出口を出て、横断歩道を渡り左へ曲がる。交番と日仏会館のある交差点をさらに直進し、20mほど進んだ右手の1F）
提供期間：2025/12/24（水）〜12/25（木）
料金：1名26400円
※税・サ込
◆ほかにも！高級レストランの「プレミアムなクリスマスディナー＆ランチ」
年に一度のクリスマスはいつもとは違う、特別な1日を過ごしたい！ 例えば、憧れホテルで過ごす優雅な時間だったり、贅沢に2人きりで個室を貸し切ったり、一度は食べてみたい有名シェフの味を堪能したり、リッチにお料理とワインのペアリングを楽しんだり。オズモールではそんな至福の時間がかなう予約困難な人気店の、12月24日、25日を特別にリザーブ。今年のクリスマスが2人にとって、最高の1日になりますように。