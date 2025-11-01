脳科学者・コメディアン茂木健一郎、noteの“キリッ文化”に疑問「本当に文章はどこでも同じ」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「noteを書きましたキリッ」みたいなのに対する違和感――脳科学者でコメディアンの茂木健一郎氏が、自身の動画でnoteという文章投稿サービスの文化や風潮について本音を語った。動画では、noteの創業者加藤貞顕氏（『もしドラ』などの大ヒット本編集者）へのリスペクトを示しつつも、日本特有の“お墨付き文化”やプラットフォームへの過度な信仰に疑問を投げかけた。
茂木氏は「文章ってどこに書いても同じですよね」と繰り返し強調し、「noteに書きましたっていう時のニュアンスが、もったいぶってる感じなのが、すごく俺はもったいない」と発言。アメリカの起業家イーロン・マスクやサム・アルトマンを例に挙げ、「彼らはどこに書いても内容の重要性は変わらない」という姿勢を紹介。また、「今の時代って、どこでその文章を書いたって同じっていう哲学がある」と自身の考えを語った。
一方で、茂木氏は「加藤さんの仕事は素晴らしいし、note大発展してほしいし、noteに書いて収益化するってのはいいと思う」とも肯定。「でも普段Xで書いてる文章は適当に書き流してて、noteに書くときはキリッとnoteに書きましたっていうわけでもない」と指摘し、noteに発表したこと自体が“特別”とされる空気に違和感を覚えているという。
動画の締めくくりで茂木氏は、「noteで文章書く方、頑張ってください。そしてnoteに書きましたらキリッっていうのをこれからもやってください。それは一つの文化だと思う。ただそれとは違う考え方もあるっていうのは僕は思ってる」と語り、視聴者にも意見を問いかけた。
