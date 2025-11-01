「ダイエットに成功したはずが…」減量成功後に襲ってくるリバウンドよりも恐ろしいこと

「食欲は脳と体が仕組んだ『罠』である」

多様性の時代、個性が大切などと言われても、太っていることに未だ引け目を感じやすい世の中だ。痩せられないのは意志が弱い、本当に痩せるつもりがあれば自制できるはず、などと口にする人もいる。だが、「意志が弱い」「自制できる」などと批判するのは、間違っているという本がある。

『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（アンドリュー・ジェンキンソン著/ダイヤモンド社）。肥満大国・アメリカとイギリスで話題となり、米英含む世界11カ国で刊行、今年8月に日本でも出版された世界的ベストセラーだ。

そのカバーの折り返しにはこうある。

「食欲は、意志では止まらない。脳と体が仕組んだ『罠』である」

著者のアンドリュー医師は、名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満（減量）外科の現役外科医でコンサルタント。イギリスのホーマートン大学病院で、ロンドン一予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献し、現在はNHS（国民保健サービス）に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務める。

本書では、私たちが知りたい疑問

・なぜ人は太るのか（同じように食べても、太らない人もいるのに）

・なぜダイエットすると、リバウンドしてしまうのか（しかも元の体重より増えやすい）

・どうしたら食欲を抑えられるのか（ダイエット中食べ物のことばかり考えてしまう）

・どうしたら痩せられるの（運動、カロリー制限以外の方法なんてあるのだろうか）

などを、科学的根拠とエビデンスを積み上げながら、丁寧に詳細に説明する。だがその内容は、過去の「ダイエット」神話とは、大きくかけ離れるものだ。

常よりダイエットの王道は、カロリー制限と運動。食べる量を制限し、消費カロリーを上げれば、蓄えられた脂肪が燃焼して痩せる、と言われていた。

けれども本書はまるで違うことーー過食すると勝手に体が代謝率を上げて、体重が増え過ぎないようにするーーをいう。その時重要な役割を果たすのが、体重の「セットポイント」だ。

前記事「『”食べた分だけ脂肪がつく”は科学的に間違っています』肥満外科医が伝えるダイエットの新常識」では、体重を増やそうと1日の摂取カロリーを上げても、どこかで体重が頭打ちになり、それ以上どんなに食べても体重が増えない人がいる、という実験結果を紹介している。

本記事では、体重維持に重要な役割を果たしているという「セットポイント」とは何なのか。

ダイエットなどによって体重を減らした場合、このセットポイントにどんな影響を及ぼすのか。

さらにダイエット終了後に多くの人が経験した「リバウンド」にもセットポイントが大きく関わっている事実について、お伝えする。

いつの間にか体重が戻っていることも

体には「適切な体重」を維持しようとする働きがある。これが、アンドリュー医師が「セットポイント」と呼ぶものの正体だ。

年末年始の宴会や正月太りなどと焦っても、特に過激なダイエットをせずとも、いつもの体重に戻ってはいないだろうか。これは、私たちの体重がセットポイントを超えそうになると、体が代謝率を上げて、余分なエネルギーを貯蔵せず、せっせと消費しようとするからだ。

だが反対にダイエットをするとどうなるか。

セットポイントを上げる「キャンティフード」

カロリー制限をして体重がセットポイントを下回り始めると、体は「必要な栄養が足りない」＝「飢餓の状態」と認識する。そして危機感を募らせ、セットポイントを上げる。さらに猛烈な食欲を起こして、新たなセットポイント＝上げた体重の上限まで脂肪を蓄えようとするのだ。

セットポイントの設定値や上げ方は、個人差が大きい。

基準となるのは、「環境」と「遺伝」だと、動物の例を出して、アンドリュー医師は説明する。

アメリカの酪農家が牛を早く大きく育てるために何をしてきたか。

単純に飼料の量だけ増やしても、体重の上限＝セットポイントは思うように上がらない。セットポイントを上げるためには、特別な飼料――高カロリー、高脂質の「キャンティーンフード」と呼ばれるーーを与える必要があった。それは、マウスの実験でも証明されていることだった。

人間にとっての「キャンティーンフード」は何を指すのだろう。

下記は、本書に記された1970年〜2010年のアメリカの肥満率とカロリー摂取量と、1822年〜2000年のアメリカの砂糖消費量の推移のグラフだ。

2つのグラフの1980年代以降の線の上がり方を見ていただきたい。それ以前60年間ほぼ同じだった砂糖の消費量が上がり始める地点で、肥満率も右肩上がりになっている。

食習慣が変わったのだ。

＊ちなみに日本にマクドナルドの1号店が出店されたのが1971年、ケンタッキーは1970年、サーティワン《バスキン・ロビン》が1974年である。

けれども、テレビでは、大食い選手権の細くて小さな女性たちも、フライドチキンやホールケーキをがつがつ食べている。キャンティーンフードを食べても、太らない人もいる。

そこには、もうひとつのファクター「遺伝」が関わっている。

親から子に遺伝する「肥満遺伝子」

アンドリュー医師によれば、環境が変わってもさほど影響を受けず、標準体重を維持している人は全体の3分の1いるという。同じ条件でも環境の変化による影響を多少受け、標準体重から過体重になる人も3分の1、そして極度の肥満になる人も3分の1だという。

私たちは生まれながらにして、

「肥満耐性」（標準体重を難なく維持できる）、

「肥満脆弱性」（食べ過ぎたらジムに行かなければならないことを自覚している）、

「肥満過敏性」（気をつけていても体重に悩まされる）」

の3種に分類されており、さらに「何を食べるか」（環境）が掛け合わされて、セットポイントが決まる。

この肥満遺伝は75％という高い確率で親から子へ遺伝する。民族や人種などによっても一定の傾向がみられる。

だが、肥満遺伝子に関わらず、肥満リスクが高まることがある。

生前、母親の胎内にいる時に、飢餓や過激なダイエットなどにより母親の栄養状態が悪くなると、生まれ落ちた後の飢餓のリスクに備える（これを遺伝子のエビジェネティックプライミング＝遺伝子発現変化を伴うことのない潜在的な分子メカニズムという）。

エビジェネティックな変化は私たちの体が、いかに「飢餓」を恐れているかを表している。栄養失調状態の母親から生まれた胎児は、生まれ落ちた環境のリスク（飢餓の危険）に備えて、（食物を得ようと活発に動けるよう）食欲旺盛に、（貯蓄カロリーはできるだけ使わないように）代謝は抑制し、（次の飢餓に備えらえるよう）脂肪を多く貯められる体にしてくれてしまうのだ。

ああ、なんて余計なお世話をしてくれるのだろう。

実際の世の中には、食べ物があふれ、高カロリー、高脂質のファストフードは、安価で簡単に手に入る。結果、肥満遺伝子を持って生まれた人は、食欲を抑制できずにたくさん食べ、食べた分はどんどん脂肪として蓄積され、運動してもあまり消費されず、気にしてカロリー制限をすればセットポイントを上がり、さらに食欲が増して……

悪夢のスパイラルとなる。

TV「The Biggest Loser」を見て気落ちする医師

一方で、妊娠中の母親が、高カロリー、高脂質の食事をたっぷりと摂るとどうなるか。実は、飢餓の時と、似たようなことが起きる可能性が高い。

なぜだろう。

ファストフードに代表されるキャンティーンフードは、高カロリーであっても、栄養のバランスがいいとは言えない。必要な栄養素は足りていないので、体は飢餓と認識するのではないか、とアンドリュー医師は推察している。

母親が「肥満を治療」した後で生まれると、この症状は見られない。私たちの遺伝子は胎児の間から環境に左右されてしまうというわけだ。

ここまで解明されていながら……。

医師のアンドリュー氏は、アメリカの人気ダイエット番組「The Biggest Loser（ザ・ビゲスト・ルーザー）」を見て、よく気落ちしたという。番組は、選ばれた超肥満の参加者が、30週間過激なダイエットで体重を落とすというもの。

中には80kgの減量に「成功」した人を見ながら、医師が気落ちする理由は、「もしダイエットできないなら、それはあなたの意志が弱いか、口が卑しいか、その両方だ」と間違ったメッセージを視聴者に伝えるためだ。

番組は「減量成功」でエンディングを迎え、参加者たちへの長期的な影響を明らかにしていない。

アンドリュー医師は、参加者14人を追跡調査し、番組出演から6年後の体重と代謝を明らかにした研究についても述べている。

平均58kgの減量に成功した彼らは、6年後平均41kgリバウンドしていた。番組に出演した時の代謝は、30週後の減量成功時には610kcal落ち、6年後にはさらに低くなっていた。

あんなに努力して痩せたのに、そのほとんどがリバウンドして、しかもさらに痩せにくい体になっていたなんて。

減量した体は減量前より痩せづらい体になる

「ザ・ビゲスト・ルーザー」の参加者たちは、過酷なダイエットによって大幅に体重を落とした。彼らの潜在意識の脳は、体が強いられた環境から「飢餓」であると思い込み、貯蔵できる脂肪を増やし（セットポイントを上げ）、代謝率を下げ、将来の「過酷な飢餓」に備えた。

結果、彼らの体はより脂肪を貯めやすい（太りやすい）、エネルギーをできるだけ使わない（代謝率の悪い）体になっていた。

体が勝手にそんなことをするなんて驚きだが、脳が直接「食べろ」「貯めろ」と言うわけではない。

体には、脳内にある「体重をコントロールする中枢」に栄養状態を逐一報告するメッセンジャーとなる物質が潜んでいるのだ。

明日公開予定の続きの記事では、食欲にも大きく関わる、メッセンジャーの存在とその役割についてお伝えする。

構成・文／風間詩織（FRaUweb）

