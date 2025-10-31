「あなた（夫）にしか相談できない」。私じゃダメなの？女友達の“サシ飲み”要求にモヤモヤ【ママリ】
この記事では、夫婦ともに仲の良い女友達から夫に飲みの誘いが来ることにモヤモヤするという投稿を紹介します。異性の友達との飲みというだけでなく、投稿者さんは授乳があったり、子どもが理由で気軽に飲みに行けないのに夫は誘われればすぐに行けてしまうところにも引っかかっているそう。女友達は鬱気味で夫に話を聞いてほしいそうなのですが、わざわざ会って話す必要があるのか、そもそもなぜ夫だけなのか。モヤモヤするポイントがいくつもあり、快く送り出すことができないそうです。
投稿者さんもよく知っている女友達とのことでそこは安心ではあるものの、なぜわざわざ産後で大変な時期に夫だけを飲みに誘うのかは疑問ですよね。悩みや愚痴を聞いてもらうのであれば人を選ぶべきですし、既婚者にわざわざ相談するというのは一般的にはあり得ないと言われてしまっても仕方ないと思います。
具体的にどんな悩み相談なのかはわからないものの、異性と2人でしかできない相談と聞くと明らかに怪しいですよね。友達とはいえ、守るべきルールはありますから夫だけを誘った時点で今後は距離をおくというのは賢明な判断とも言えるのではないでしょうか。
夫だけを飲みに誘う女友達
長文ですみません。
夫が私も共通で仲のいい女友達と飲みに行きたいと言い出したら、
皆さんは行ってらっしゃいと言えますか？
私はモヤモヤします。
快く行っておいでと言えない私は心が狭いのか...
モヤモヤする理由
・突然誘われたのに行けるところ。
私は子供が生まれてから突然遊びや飲みに誘われても行けなくなくなったのに、
夫は変わらず行けて羨ましい。
・私は授乳期間だからお酒飲みたいけど飲めないから
飲みに行けて羨ましい。
・子供が生まれてから二人の時間がなかなか取れず、
デートの時間や寝かしつけ後の夫婦の時間は無いのに、
女友達と一緒に過ごす時間は取れるのが羨ましい。
・保育園やママ友さん関係の人に夫が妻以外の異性と一緒にいるのを見られて、
もし浮気だ不倫だと噂されたりしたら面倒くさい。
・私だったら手のかかる2人の子育て中の人を特に忙しい夜に誘うのは申し訳ないと思うから。
仲良いのかもしれないけど、ましてや異性。
女友達は鬱気味で、
悩みや愚痴を聞いて貰いたいらしい。
飲みに行くのは今回で2,3度目。
話すのLINEで良くない？
って正直思います。
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんは育児や授乳の問題で気軽にお酒を飲むこともできないのに、夫は誘われればホイホイと行ってしまうところも配慮が足りないですよね。どうしても相談相手になってあげたいのいうのであれば、電話やLINEで済ませればいい話。女友達も夫もあまりにも考えが浅く、投稿者さんへの思いやりが欠けていますよね。
心が狭い？にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
深刻な相談ならなおさら二人きりとか無いです。
その誘ってくる方もどうかと思いますけど。
せめて電話にして欲しいですね。
出典：
qa.mamari.jp
無理です🤷♀️
旦那を誘った時点で私はその女友達とはもう仲良くできないです。
共通の友人だろうと何だろうと異性と2人で飲みに行くのはナシです。
何なら我が家ではLINEもナシです。
今までも飲みに行ってたんですね、よく許しましたね。
出典：
qa.mamari.jp
夫婦によってさまざまなルールがあるとは思いますが、相手を不安にさせたり不快にさせるような行為は控えるのが大事ですよね。夫は友達ということでその辺りがルーズになっているようなので、改めて投稿者さんの気持ちを話してみるのがいいのではないでしょうか。また、女友達に関しては2人きりで会うのはやめてほしいとはっきり伝えるべきかと思います。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）