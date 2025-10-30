実家にまだ”固定電話”があります。「月2000円」ほどの基本料金がかかっているようですが、通話料はその分安いのでしょうか？

固定電話の基本料金と通話料

まずは、固定電話の基本料金と通話料金を見ていきましょう。基本料金とは毎月かかる固定の費用のことで、加入している電話の種類などで異なります。

例えば、NTT加入電話とひかり電話の基本料金を、通話料金とあわせて表1にまとめました。





スマホより固定電話で通話する方がお得？

※筆者作成ひかり電話は選択するプランによって基本料金の幅が大きくなっています。固定電話への通話料金は加入電話よりひかり電話の方がわずかに安くなりますが、携帯電話への通話料金は同じです。

固定電話の通話料金が安いのかを確認するために、スマホの通話料金と比較してみましょう。スマホは料金プランが豊富なうえに変動しやすいため、一概にはいえません。

例えば、SoftBankの「基本プラン」では、通話料は30秒22円となっています。また、auの「auバリューリンクプラン」やNTTドコモの「ドコモ MAX」を選択した場合も同様の金額です（家族間通話は無料となるケースあり）。

この金額と比較すると、通話先やプラン、オプションによっては固定電話の方が安くなるケースもあります。

今回の「固定電話の基本料金が月2000円ほどかかっているが、その分通話料金は安く済んでいるのか？」という疑問への答えは、固定電話の種別や、比較するスマホのプランによっても変わるでしょう。



固定電話のメリット

通話料金がスマホより安い場合があること以外に、固定電話のメリットをご紹介します。

まず、スマホに比べて防犯性が高いことが挙げられます。スマホは利用手段が通話だけでなく、インターネットの閲覧やキャッシュレス決済、ゲームやアプリのダウンロードなども可能です。

ダウンロードすることで端末内に危険なウイルスが侵入し、個人情報が漏えいするリスクがあるため、セキュリティ対策も必要になります。その点、固定電話だとそのような心配がなく、安心して利用できます。

また、災害時の連絡手段として活用しやすいこともメリットです。災害発生時にはスマホを使って家族や友人と連絡をとろうとする人が多く、回線が混み合って不通になりがちです。そのようなときも、固定電話なら安定してつながる可能性があります。



固定電話はスマホより通話料金が安い場合もある

固定電話の基本料金や通話料金は、電話の種別などによって異なります。今回は「固定電話の通話料は安いのか？」ということですが、スマホと比較すると確かに固定電話の方が安い場合もあるようです。

ただし、スマホはプランが豊富で、どのプランを選択するかによって変わるため、一概にはいえません。固定電話の料金以外のメリットも確認したうえで、このまま使い続けた方が得なのか、よく考えてみるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー