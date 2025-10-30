齊藤なぎさが魅せる♡Chapun新作カラコンで“フィルター級”の盛れ感を叶えて

齊藤なぎささんがイメージモデルを務めるカラコンブランド『Chapun（シャプン）』から、フィルターをかけたように盛れちゃう新シリーズが登場！2025年10月29日（水）より発売された新色「おめかしキャメル」「おてんばピンク」「みつめてブラウニー」は、くっきり太フチ×ちゅるん発色が特徴。まるで“プリフィルター”をかけたような仕上がりで、“今日いちばん可愛い私”を引き出してくれます♡

甘さ仕込みの盛れ感♡太フチが叶える“フィルター級”の瞳



#正統派盛れフィルターコン おめかしキャメル

#中毒性盛れフィルターコン おてんばピンク

#メロ盛れフィルターコン みつめてブラウニー

新シリーズ“#盛れフィルターコン”は、「盛れる×フィルター×カラコン」を掛け合わせた『Chapun』の新提案。

DIA15.0mm・着色直径14.2mmの黄金比率レンズが、くりっとした印象を叶えます。3色の新作はどれも、まるでアプリ加工したような仕上がり♡

うるうるキャメルで正統派可愛い「おめかしキャメル」、ピンクの甘さがクセになる「おてんばピンク」、深みチョコブラウンの「みつめてブラウニー」は、それぞれが異なる“盛れ方”を実現。

価格は10枚入り1,815円（税込）。全国の取扱店やオンラインショップにて販売中です。

齊藤なぎささんが贈る“かわいいは私のもの”の世界観



ブランドコンセプトは「かわいいは私のもの！」。“どんなときも思いっきりキュートで可愛く”をテーマに、自信とトキメキをプラスしてくれるレンズです。

さらに、新色発売を記念して「#シャプンカラコン診断キャンペーン」も開催中！期間は2025年10月29日（水）11:00～11月5日（水）23:59。

参加者の中から抽選で15名に診断結果カラーを、さらに5名には齊藤なぎささん直筆サイン入りチェキが当たるチャンスも♡InstagramまたはXから応募できます。

“今日のわたし、かわいい♡”をくれるChapunの魔法



レンズをつけるだけで、心までふっと明るくなる。『Chapun』の新作は、そんな“自信が生まれる瞬間”を応援してくれるアイテム。

学校でもお出かけでも、写真でもリアルでも、どんな瞬間もかわいく彩る魔法のような存在です。

自分の中の「かわいいスイッチ」を押してくれる“盛れフィルターコン”で、今日のあなたをもっと好きになってみませんか？♡