¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¡×¡Ä¶ÐÌ³¤¹¤ëÊÝ°é±à¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿31ºÐÊÝ°é»Î¤òÈÈ¹Ô¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿à¾×Æ°á
¡ÖÊÝ°é±à¤Î£²³¬¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤¬¡×
10·î21Æü¤ÎÄ«¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁð²Ã½ð¤«¤é·Ù´±¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿£±¿Í¤Î½÷¡£ÌÓÀè¤¬¾¯¤·Ãã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤Ç£±¤Ä¤ËÂ«¤Í¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤ÏÍ¥¤·¤½¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤Ï¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
10·î19Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙµÈÀî½ð¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÊÝ°é±à¤ËÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¡¦º£À®º»Ìï¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£º£À®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï18Æü¤ÎÌë10»þ20¡Á25Ê¬¤´¤í¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤Î¡Ø¤æ¤¿¤«ÊÝ°é±à¡Ù¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÝ°é±à¤Î¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ø³°¤ò¸«¤¿¤éÊÝ°é±à¤Î£²³¬¤«¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢£±³¬¤Î¿¦°÷¼¼¤È£²³¬¿Þ½ñ¼¼¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÌÌ¸¼´Ø¤Î¥«¥®¤¬¤¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê½÷¤òº£À®ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆÃÄê¤·ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤¬£µÊ¬¤Û¤É¤ÈÃ»¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿º£À®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÝ°é±à¤Ë10Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¤Ï¿¦°÷´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÈÈ¹Ô¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¶¡½Ò¤·¤¿º£À®ÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¿Í¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¯¤¤¿Êü²Ð»ö·ï¤ÏÂ¿¤¤¡£Ä¾¶á¤Ç¤â£··î¤Ë¡Ö¥«¡¼¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¸øÆ»¥«¡¼¥È¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬Êü²Ð¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
Æ±·î¤Ë¤Ï½»½êÉÔÄê¤ÎÃË¤¬¡¢¡Ö»äÀ¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î¹â²Í²¼¤Ç¿·Ê¹»æ¤Ê¤É¤ËÊü²Ð¤·¤¿»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÊü²Ð¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·³ãÀÄÎÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡Ë¤Î±°°æ¿¿»Ë»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÊü²Ð¤¹¤ë¿Í¤Îà¿´Íýá¤È¤Ï
¡ÖÊü²Ð¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î£±¤Ä¤Ë¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ç¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤ËÊü²Ð¤·¤Æ¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÁÖ²÷´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊü²ÐÊÊ¤È¤«¡¢Êü²Ð¾É¤Ê¤É¤Î¿ÇÃÇÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª¤ò²õ¤¹¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤ò½³Èô¤Ð¤¹¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Êü²Ð¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇË²õ¹Ô°Ù¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤ò½³Èô¤Ð¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÙ¶»¤äÏÓÎÏ¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Êü²Ð¤Ï£±¿Í¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼å¼Ô¤¬¡¢Êª¤òÇË²õ¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤òº¤¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ò³¥¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êü²Ð¤ÏÇË²õ¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ°Äì¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê±°°æ»á¡Ë
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¿¦¾ì¤ËÊü²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤ä¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÉü½²¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êü²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë·ë²Ì¤Ï´ÇÈÄ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»¦¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈó¾ï¤Ë½Å¤¿¤¤ºá¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Êº¨¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤òÍýÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µ¯¤¤ë¡£
ËÜÅö¤ËÌµº¹ÊÌ¤Ë»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÃë´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤Î¤«ÀäË¾¤Ê¤Î¤«Èá¤·¤ß¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿´¤Î½ý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤ËÊü²Ð¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
º£À®ÍÆµ¿¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìµ´Ø·¸¤Ê±à»ù¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊÝ°é±à¤Ø¤ÎÊü²Ð¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
