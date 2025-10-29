２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．１５ドル（－１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９８３．１ドル（－３６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１２．５セント（＋５６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７８．２５セント（＋１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．９６（－２．５８）
出所：MINKABU PRESS
