

「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」ディズニープラスで独占配信中（C）日本テレビ

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」で、９人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」の最終話となる第10話を、11月2日より独占配信する。最終話の配信に合わせ、北海道での旅を終えたばかりのSnow Manメンバーからのコメント動画も解禁された。

【動画】『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』特別コメント

さらに、同日、毎日忙しいSnow Manがご褒美として豪邸で共同生活を送る人気番組『Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた』もディズニープラスのスターで配信開始となることが決定。

ディズニープラスで独占配信中の「旅するSnow Man / 完全版」は、Snow Manのメンバー（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）が、南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリーである。

鮮烈なデビューから早5年が経過し、アイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し多忙を極める彼らが、この旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（１人は Snow Man のために、Snoｗ Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがグループのために何ができるかというアツい想いが込められた、“感動必至の絆の旅路”となっている。

沖縄を皮切りに、福岡、高知、鳥取・岡山、京都、静岡、群馬、岐阜・石川、宮城と日本全国を旅してきたSnow Man。11月2日（日）に配信される最終話の第10話では、第1話の沖縄篇以来、9人全員が揃って北の大地・北海道を訪れる。

北海道に上陸したメンバーは、大自然を堪能できる馬のテーマパークで集合し、その後はタビィ（カメラ）を連れて温泉旅館へ向かう。道中、3台の車に分かれてこれまでの旅を振り返りながら思い出話に花を咲かせる。宿に着くと、深澤と宮舘からメンバーへ旅のお土産が手渡され、夕食時には北海道の豪華コース料理や海鮮鍋を囲み、これまで語られなかった本音トークも飛び出すという。

また、温泉で旅の疲れを癒し、オリジナルのお守りづくりに挑戦するなど、プライベート感あふれるリラックストークが繰り広げられる。旅の締めくくりには、日本縦断の旅でタビィが記録した、9人それぞれが等身大の言葉で語る「Snow Man のためにできること」を見届ける。佐久間が長年の夢だった場所を訪れたこと、ラウールが旅で見せた可愛らしさ、向井が初めて岩本と2人でお酒を飲めた喜びなど、先に解禁されたコメント動画からは、旅の充実感が伝わってくる。最後は、9人揃ってラーメン屋を訪れ、タビィとの別れを迎える。

また「旅する Snow Man」最終話と同日に配信が始まる『Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた』は、2022年にテレビ東京で放送された冠バラエティである。日々仕事に追われている彼らが、ご褒美として“Snow Manハウス”という名の豪邸で共同生活を送るという、新感覚のバラエティ番組だ。家でのんびり過ごす姿や、遊びに来るゲストとのトークやゲームを楽しむ様子を通じて、視聴者は彼らと同じ空間にいるようなくつろぎの時間を楽しめる。

「旅するSnow Man / 完全版」は、日本テレビでの放送には収まりきらなかった未公開シーンを加えた＜完全版＞が観られるのはディズニープラスだけ。

配信スケジュール

「旅する Snow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」第10話＜北海道＞：11月2日（日）独占配信開始。『Snow Man が豪邸でシェアハウスしてみた』：11月2日（日）ディズニープラスのスターで配信開始。