¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç»àÆ®À©¤¹¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1»î¹ç2È¯&4°ÂÂÇ¤ÇÍº¤¿¤±¤ÓÏ¢È¯¡¡±äÄ¹18²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬VÃÆ
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß¡Ý5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤Ç¡¢·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÄÌ»»221¾¡±¦ÏÓ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬4²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤Ç¥Ô¥ó¥Á³ÈÂç¡£6ÈÖ¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Áª¼ê¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2-4¤Î5²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢º¸ÏÓ¥á¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥ÁÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï6µåÏ¢Â³¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢6µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Ãæ´Ö¤Ë¤Ï¤¸¤¤«¤¨¤·¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÎÝ¾å¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
7²ó¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬±¦ÏÓ¥»¥é¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹Åê¼ê¤Î½éµå¡¢97.6¥Þ¥¤¥ë(Ìó157.0¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ËºÆ¤ÓÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
8²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢3ÎÝ¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥í¥¦¥¥³¡¼¥ë¡×¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿9²ó¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬1¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿½¹ð·É±ó¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤ò¤·¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅðÎÝ¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬2¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¿½¹ð·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤È¤Ê¤é¤º¡£
·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²ó¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£ÆâÌî¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸ß¤¤¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê·Þ¤¨¤¿±äÄ¹18²ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Ç®Àï¤Ë·èÃå¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»àÆ®¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Ç4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ5»Íµå¤È1»î¹ç9½ÐÎÝ¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï8ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
Âè1Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º11¡Ý4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
Âè2Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º1¡Ý5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
Âè3Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß¡Ý5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º