¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¸½¼Â¡£1¥¯¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤ëÎ¢¤Ë¤¢¤ë³Æ¶É¤ÎßõÎõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÌäÂê¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¼3¤«·î¡Ê1¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¶È³¦¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬³¤³°¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹´ü´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ºÊüÁ÷¶È³¦¤Î´ðËÜÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö1¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤ë¡£1¥¯¡¼¥ë¤Ï3¤«·î¤ÎÊüÁ÷´ü´Ö¤ò»Ø¤·¡¢Ìó10〜13ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ì¸»¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Öcours¡ÊÎ®¤ì¡¢¹ÖºÂ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬óÕÌÀ´ü¤Ë±Ç²è¶È³¦¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿Ì¾»Ä¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤¬1¥¯¡¼¥ëÃ±°Ì¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ4ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÔ¹ç¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Íµ¨¤¬ÌÀ³Î¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤â3¤«·î¤´¤È¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¹¹ð½Ð¹Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¹çÃ×¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÂèÆó¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¡×¡£»öÁ°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÌäÂê¡×¤òµó¤²¤ë¡£²¼Ìð»á¤Ï¡Ö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ï¤É¤Î¶É¤â¼è¤ê¹ç¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ç±éµé¤ÎÇÐÍ¥¤ò1Ç¯¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü´Ö¹´Â«¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£3¤«·î¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Â¦¤¬±Ç²è¤äCM¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤â¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö1¥¯¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ï¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
