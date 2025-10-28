「爽健美茶」24本が42%オフで、通常3,360円→1,934円に。【Amazon スマイルSALE】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年10月27日（月）から開催中です。コカ・コーラの「爽健美茶」は600ml×24本のセットが通常3,360円のところ、42％オフの1,934円に。ストックしておけば外出時にも重宝しますよ。

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,934円（42%オフ）

食事によく合う味わい。伊藤園の烏龍茶


伊藤園

【Amazon.co.jp限定】「伊藤園 烏龍茶」 ラベルレス 500ml×24本 ペットボトル

2,016円 → 1,580円（22%オフ）

おなかの脂肪を減らすのをサポート。サントリー「機能性表示食品 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 お茶 ペットボトル 600ml×24本

2,624円 → 1,998円（24%オフ）

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,265円 → 1,898円（16%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,728円（16%オフ）

健康と美容に。オレンジをベースに4種の果実をブレンド


Tropicana

トロピカーナ エッセンシャルズ マルチビタミン 330ml ×12本 ドリンク 飲み物 飲料

1,824円 → 1,415円（22%オフ）

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」


キレートレモン

キレートレモン 155ml ×24本(6本×4パック)　ポッカサッポロ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC

2,615円 → 2,040円（22%オフ）

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」


野菜一日これ一本

カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)

3,188円 → 2,078円（35%オフ）

すっきり美味しい。「アーモンド効果 プロテイン」


アーモンド効果

アーモンド効果 プロテイン ナッツミックス 250g×12本 江崎グリコ 常温保存可能 ビタミンE 食物繊維 アーモンドミルク

2,566円 → 2,184円（15%オフ）

その他のおすすめ商品


ZENB

【糖質オフの豆粉パン】ZENB ゼンブ ブレッド グルテンフリー 5種10個 (くるみ＆レーズン・カカオ・3種の雑穀・紅茶＆オレンジ・きなこ あんぱん 各2個) [ 糖質オフ 糖質制限 糖質コントロール 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え ロングライフパン たんぱく質 食物繊維 鉄分 ビタミンB1 非常食 小腹がすいた時に食べる 常温保存 長期保存 ]

3,890円 → 3,306円（15%オフ）

ZENB

【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]

2,434円 → 2,068円（15%オフ）

K KOUBO

KOUBO 低糖質パン 36個入 毎日低糖質Styleセット 賞味期限50日以上 常温保存 ロングライフパン 個包装 非常食

5,600円 → 4,350円（22%オフ）

松屋

【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］

8,980円 → 6,480円（28%オフ）

