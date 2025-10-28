「大相撲九州場所」（１１月９日、福岡国際センター）

草野から改名した幕内義ノ富士（伊勢ケ浜）が２８日、福岡市内での十両以上の関取による親睦会である力士会に参加。ネット上の自身に関するデマを完全否定した。

義ノ富士はロンドン公演を休場したが、ネット上では「パスポートを準備できなかったため」という説が流布。自身の母親からはネット上で「草野が協会から処分されるらしい」と流れた噂も聞かされたという。

実際はロンドン公演の出発２日前、稽古中に右足首と右ふくらはぎを負傷したのが理由。「ケガで安静にしていて、歩くこともできなかった」と明かした。この日にすり足を開始したばかりで、場所には懸命に間に合わせるという。ネットでのデマに「全然違うのに」と驚いた様子だった。

改名は夏場所後の師匠の代替わりに際して、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から打診を受けたという。先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）から「よしのふじ」という音を授かり、「義」の漢字は両親に相談するなどして、自分で決めた。「最初は『嘉』にしようと思ったが、“嘉ノ富士”だと中村部屋みたいになる」と笑顔で語った。

義ノ富士のしこ名は「まだ慣れていません。サインを決めていなくて、きょうは『草野』で書きました」と語った。「新しいしこ名と顔を覚えてもらえるよう頑張りたい」と今後を見据えていた。