楽天トラベルでは、秋冬の旅行がお得になる「秋冬SALE」を2025年10月29日（水）10:00から開始します。国内旅行は最大20%OFF、海外ツアーには最大5万円クーポンが配布されるなど、11月15日（土）までの期間で、国内・海外ともに魅力的なセールが予定されています。その他にもレンタカー割引クーポンや、楽天モバイル契約者様向けの特典も用意されます。

国内旅行は、最大20%OFFとポイントキャンペーン

国内旅行の目玉おして、クーポンとSALEプランの併用で最大20%OFFになります。（クーポン併用・最大15% と SALEプラン・5% の組み合わせによる割引）

【国内宿泊クーポンの例】

10%割引クーポン（一般）：2026年9月までの宿泊に利用可能で、割引上限は5,000円（1部屋あたり）。

5%OFFクーポン（オンラインカード決済限定）：12月までの宿泊に使えるクーポン（割引上限3,000円） や、2026年9月までの宿泊に使えるクーポン（割引上限5,000円） などが配布されます。

これらのクーポンは、他のクーポンと併用が可能です 。

また、「国内の遊び・体験」は、毎月5と0のつく日にエントリーでポイントが2倍になるキャンペーンも実施されます 。

海外旅行：最大5万円クーポンと「5と0のつく日」特典

海外旅行では、海外ツアーに使える最大5万円OFFの高額クーポンが目玉になります。

SALE期間中、10月29日・10月31日・11月3日・11月6日・11月8日の各日10:00から、50,000円OFFの目玉クーポンが配布される予定です 。

さらに、毎月5と0のつく日は海外ホテルで22%OFFクーポンが当日限定で配布されます 。

「海外JAL楽パック」を利用すると、ポイントが2倍になります 。

「海外の遊び・体験」は、毎月5と0のつく日にエントリーでポイントが3倍になります 。

楽天トラベル秋冬SALE 海外旅行

海外ツアーのピックアップ商品として、ホノルル発着の5日間ツアーが紹介されており、一例として「アラモアナ ホテル バイ マントラ」のツアーは、155,285円〜246,838円/人（燃油サーチャージ・諸税等込）の価格が示されています 。（2025/10/28時点）

楽パック（交通＋宿）：最大25,000円クーポン

国内のANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パックなどの「楽パック（交通＋宿）」にも、お得なクーポンが用意されています 。

SALE開始日の10月29日10:00からは、最大25,000円クーポンなどが配布されます 。

その後も、北海道・沖縄向け、関東・九州向け、テーマパーク向けなど、旅行先やテーマに合わせた最大10,000円から15,000円のクーポンが日替わりで登場するスケジュールとなります 。

「秋冬SALE」楽パックのクーポン予定

レンタカー割引や楽天モバイルユーザー優遇も

今回の秋冬SALEでは、レンタカー予約に使える最大55％割引のクーポンも配布されます。（レンタカー会社クーポン最大30%OFF＋楽天トラベルクーポン最大25％OFF適用時）

また、楽天モバイル契約者様向けの特典も用意されています 。エントリーと対象サービス利用で抽選で2,000名に最大5,000ポイントが当たるキャンペーンでは、楽天モバイルご契約者様は当選確率が2倍になります 。

さらに、楽天トラベルの対象サービスを初めて使うごとに、最大6,000ポイントがもらえるキャンペーンも実施されています 。

【楽天トラベル「秋冬SALE」概要】

・SALE開始日時：2025年10月29日（水）10:00〜

・国内旅行割引クーポン＋プラン併用で最大20%OFF

・海外旅行特典海外ツアーに使える最大5万円クーポン

・楽パック特典楽パック（交通＋宿）に使える最大25,000円クーポン

（執筆時点の情報になります。最新情報はWebでご確認ください。）

楽天トラベルの「秋冬SALE」は、高額クーポンやポイント特典、楽天モバイルユーザー向けの優遇など、様々な角度から旅行がお得になるチャンスです 。2025年10月29日10時のセール開始に備えて、事前にクーポン獲得やエントリーを済ませ、お得に秋冬の旅行を予約しましょう 。

