¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤ò¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤ÈÈãÈ½¡¡ÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖÀµÅö¤Ê¼èºà¡×¤ÈÈ¿ÏÀ
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤â¤È¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢½µ´©»ï¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¤è¤ëÆ±µéÀ¸¤é¤Ø¤Î¼èºà¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¾¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤âÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿½µ´©¿·Ä¬¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ ¡Ö¼èºà¤Ï¾®ÌîÅÄÂç¿ÃËÜ¿Í¤Î¿ÍÊªÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÅö¤Ê¼èºà³èÆ°¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ü½µ´©»ï¤Î¼èºà¤Ë¹³µÄ¡¢µÄ°÷¤é¤Ë»¿Æ±¹¤¬¤ë
10·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¾®ÌîÅÄµÄ°÷¤Ï½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤É¤«¤é¡ÈSOS¡É ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼èºà¤òÃÇ¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤¬Íè¤¿¡£¤É¤³¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬ÉÝ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÂ¿¿ô¤ÎSOS¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤¼¼èºà¤òÃÇ¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅê¹ÆÁ´Ê¸¡Ë
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð½°±¡µÄ°÷¤â¡¢¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÎXÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Á¤é¤â¹Ô¤²á¤®¤¿¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¹³µÄ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È½µ´©»ï¤Î¼èºàÊýË¡¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â»¿Æ±¤ò¼¨¤¹µÄ°÷¤é¤¬¤¤¤¿¡£
¾®ÌîÅÄµÄ°÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï33Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤ä¡¢¾®ÌîÅÄµÄ°÷¤ÎÅê¹Æ¤ò°·¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢½µ´©»ï¤ä¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¹¥´¥ß¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°à½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤«¤Í¤º¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü½µ´©¿·Ä¬¡ÖÀµÅö¤Ê¼èºà³èÆ°¡×¡Ö¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢½µ´©¿·Ä¬¤Ë¡¢¾®ÌîÅÄµÄ°÷¤ÎXÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤òµá¤á¤¿¡£
½µ´©¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤è¤ê¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¼èºà¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÅÄÂç¿ÃËÜ¿Í¤Î¿ÍÊªÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÅö¤Ê¼èºà³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦ÄÍÅÄ¸¿µ¡Ë