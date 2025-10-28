お兄さん＆お姉さん（古着屋＆ハンバーガー屋）「貯金額はシークレット。でも夢は大きい！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気動画シリーズ『海でイケイケカップルにインタビュー』に、お兄さん（古着屋勤務・20歳）とお姉さん（ハンバーガー屋勤務・26歳）のリアルカップルが登場した。動画では、現在交際1年2ヶ月という2人が、出会いのきっかけから現在の仕事、そして将来の夢までを素直に語った。
2人の出会いはバイク仲間の集まり。「友達と一緒にツーリング行ったら、その友達の友達でみたいな出会いでした」とバイク好きらしいエピソードを明かし、それぞれSR400というバイクに乗っているとのこと。
職業について、お姉さんは「常に海にいたいので、海沿いのハンバーガー屋さんを選びました」と話し、お兄さんも「服がすごい好きで、好きなことを職業にできたらいいなと思って古着屋に」と、好きなことを仕事にした理由を語った。
気になる給料やお金の使い道については、「額面23万円です」「20（万円）前後です」とリアルな数字を告白。お金の使い道については「海に行ってご飯を食べたりとか、2人で遊びに行ったりとかですね」と、等身大の若者らしい日常が垣間見えた。
家計の分担や同棲についても言及し、「ゲート代はどんな感じ？」「同棲してるんで、そんなにかからないです」と、生活のリアリティも包み隠さずオープンにした。
最大の問いである「貯金額は？」という質問には揃って「シークレットです」「僕もごめんなさい」と苦笑い。とはいえ、お兄さんは思わず「貯金ゼロなんですけど」とポロリ。さらに「やばい、何か恥ずかしい」と照れる場面もあった。
最後は2人の夢について。「海の目の前に住むこと。20～30分の距離ではあるんですけど、いつか自分のお店持てたらいいなって思ってます」と語り、貯金は少なくても大きな夢を掲げる姿で動画は締めくくられた。
2人の出会いはバイク仲間の集まり。「友達と一緒にツーリング行ったら、その友達の友達でみたいな出会いでした」とバイク好きらしいエピソードを明かし、それぞれSR400というバイクに乗っているとのこと。
職業について、お姉さんは「常に海にいたいので、海沿いのハンバーガー屋さんを選びました」と話し、お兄さんも「服がすごい好きで、好きなことを職業にできたらいいなと思って古着屋に」と、好きなことを仕事にした理由を語った。
気になる給料やお金の使い道については、「額面23万円です」「20（万円）前後です」とリアルな数字を告白。お金の使い道については「海に行ってご飯を食べたりとか、2人で遊びに行ったりとかですね」と、等身大の若者らしい日常が垣間見えた。
家計の分担や同棲についても言及し、「ゲート代はどんな感じ？」「同棲してるんで、そんなにかからないです」と、生活のリアリティも包み隠さずオープンにした。
最大の問いである「貯金額は？」という質問には揃って「シークレットです」「僕もごめんなさい」と苦笑い。とはいえ、お兄さんは思わず「貯金ゼロなんですけど」とポロリ。さらに「やばい、何か恥ずかしい」と照れる場面もあった。
最後は2人の夢について。「海の目の前に住むこと。20～30分の距離ではあるんですけど、いつか自分のお店持てたらいいなって思ってます」と語り、貯金は少なくても大きな夢を掲げる姿で動画は締めくくられた。
関連記事
金融系×鉄鋼商社、異国カップルの赤裸々トーク「年齢差も国籍も関係ない！」
学生経営者、「AIアプリ開発で年収2500万」 「正直誰でもできる」と断言
魔界ダンサー「ギリギリで生きてます」プロ3年目のリアルな生活と本音
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。