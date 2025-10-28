この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画シリーズ『海でイケイケカップルにインタビュー』に、お兄さん（古着屋勤務・20歳）とお姉さん（ハンバーガー屋勤務・26歳）のリアルカップルが登場した。動画では、現在交際1年2ヶ月という2人が、出会いのきっかけから現在の仕事、そして将来の夢までを素直に語った。



2人の出会いはバイク仲間の集まり。「友達と一緒にツーリング行ったら、その友達の友達でみたいな出会いでした」とバイク好きらしいエピソードを明かし、それぞれSR400というバイクに乗っているとのこと。



職業について、お姉さんは「常に海にいたいので、海沿いのハンバーガー屋さんを選びました」と話し、お兄さんも「服がすごい好きで、好きなことを職業にできたらいいなと思って古着屋に」と、好きなことを仕事にした理由を語った。



気になる給料やお金の使い道については、「額面23万円です」「20（万円）前後です」とリアルな数字を告白。お金の使い道については「海に行ってご飯を食べたりとか、2人で遊びに行ったりとかですね」と、等身大の若者らしい日常が垣間見えた。



家計の分担や同棲についても言及し、「ゲート代はどんな感じ？」「同棲してるんで、そんなにかからないです」と、生活のリアリティも包み隠さずオープンにした。



最大の問いである「貯金額は？」という質問には揃って「シークレットです」「僕もごめんなさい」と苦笑い。とはいえ、お兄さんは思わず「貯金ゼロなんですけど」とポロリ。さらに「やばい、何か恥ずかしい」と照れる場面もあった。



最後は2人の夢について。「海の目の前に住むこと。20～30分の距離ではあるんですけど、いつか自分のお店持てたらいいなって思ってます」と語り、貯金は少なくても大きな夢を掲げる姿で動画は締めくくられた。