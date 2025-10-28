「どうしてピッチでやる必要がある？」「大げさだ」クラシコ後に乱闘勃発！バルサMFがマドリー主将の行為を非難！相手選手はヤマルの発言に「モチベーションを高めた」
10月26日に行われたレアル・マドリー対バルセロナのクラシコは、ホームの“白い巨人”が２−１で制した。その試合後に注目されたのは、両軍の選手たちによる乱闘騒ぎだ。
大一番の前に取りざたされたのは、ラミネ・ヤマルがキングスリーグの番組に出演した際、宿敵が「盗むし、文句を言う」と受け止められる発言をしたことだった。
これを受け、マドリーの主将ダニエル・カルバハルが、クラシコ後にヤマルに対して「おしゃべりだ」というジェスチャーで挑発。これにヤマルが反応すると、両軍入れ乱れての小競り合いとなった。
米スポーツチャンネル『ESPN』によると、バルサMFフレンキー・デ・ヨングは、「カルバハルはヤマルと話したければ、内々でやれたはずだ」と、試合のピッチでマドリー主将がヤマルを煽ったことを非難している。
「そういうこと（ヤマルの発言）をすべきじゃないと考えているなら、連絡できたじゃないか。彼らは（スペイン代表で）チームメイトだからね。お互いを知っている。どうしてピッチでああいうことをする必要がある？」
オランダ代表MFは「ヤマルは直接彼らが盗んだとは言っていない」と続けた。
「キングスリーグのことをしていて話したが、僕は彼がそのとおりに言ったのは聞いていない。マドリーの選手たちのことは分かるけど、リアクションは大げさだった」
一方、マドリーMFオーレリアン・チュアメニは、「（ヤマル発言は）個人的には気に入ったよ」と述べている。
「ただの言葉でしかないし、悪い意図はない。少し僕らのモチベーションを高めたけどね。彼が話したいなら、問題はない」
シャビ・アロンソ監督は「そのときのテンションだ」と、試合後の騒ぎについて冷静だ。
「こういう試合だけではなく、常にあることだよ。試合ではたくさんのことが起きる。リスペクトがある限りは健全になり得る。私はそう見たよ」
クラシコは同様のエピソードに満ちた一戦だが、この件は今後にどう影響するのか。ラ・リーガでの次のクラシコは５月の予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】クルトワやヴィニシウスが激怒！マドリーとバルサがクラシコ後に大揉め
大一番の前に取りざたされたのは、ラミネ・ヤマルがキングスリーグの番組に出演した際、宿敵が「盗むし、文句を言う」と受け止められる発言をしたことだった。
これを受け、マドリーの主将ダニエル・カルバハルが、クラシコ後にヤマルに対して「おしゃべりだ」というジェスチャーで挑発。これにヤマルが反応すると、両軍入れ乱れての小競り合いとなった。
「そういうこと（ヤマルの発言）をすべきじゃないと考えているなら、連絡できたじゃないか。彼らは（スペイン代表で）チームメイトだからね。お互いを知っている。どうしてピッチでああいうことをする必要がある？」
オランダ代表MFは「ヤマルは直接彼らが盗んだとは言っていない」と続けた。
「キングスリーグのことをしていて話したが、僕は彼がそのとおりに言ったのは聞いていない。マドリーの選手たちのことは分かるけど、リアクションは大げさだった」
一方、マドリーMFオーレリアン・チュアメニは、「（ヤマル発言は）個人的には気に入ったよ」と述べている。
「ただの言葉でしかないし、悪い意図はない。少し僕らのモチベーションを高めたけどね。彼が話したいなら、問題はない」
シャビ・アロンソ監督は「そのときのテンションだ」と、試合後の騒ぎについて冷静だ。
「こういう試合だけではなく、常にあることだよ。試合ではたくさんのことが起きる。リスペクトがある限りは健全になり得る。私はそう見たよ」
クラシコは同様のエピソードに満ちた一戦だが、この件は今後にどう影響するのか。ラ・リーガでの次のクラシコは５月の予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】クルトワやヴィニシウスが激怒！マドリーとバルサがクラシコ後に大揉め