　10月26日に行われたレアル・マドリー対バルセロナのクラシコは、ホームの“白い巨人”が２−１で制した。その試合後に注目されたのは、両軍の選手たちによる乱闘騒ぎだ。

　大一番の前に取りざたされたのは、ラミネ・ヤマルがキングスリーグの番組に出演した際、宿敵が「盗むし、文句を言う」と受け止められる発言をしたことだった。

　これを受け、マドリーの主将ダニエル・カルバハルが、クラシコ後にヤマルに対して「おしゃべりだ」というジェスチャーで挑発。これにヤマルが反応すると、両軍入れ乱れての小競り合いとなった。

　米スポーツチャンネル『ESPN』によると、バルサMFフレンキー・デ・ヨングは、「カルバハルはヤマルと話したければ、内々でやれたはずだ」と、試合のピッチでマドリー主将がヤマルを煽ったことを非難している。

「そういうこと（ヤマルの発言）をすべきじゃないと考えているなら、連絡できたじゃないか。彼らは（スペイン代表で）チームメイトだからね。お互いを知っている。どうしてピッチでああいうことをする必要がある？」
 
　オランダ代表MFは「ヤマルは直接彼らが盗んだとは言っていない」と続けた。

「キングスリーグのことをしていて話したが、僕は彼がそのとおりに言ったのは聞いていない。マドリーの選手たちのことは分かるけど、リアクションは大げさだった」

　一方、マドリーMFオーレリアン・チュアメニは、「（ヤマル発言は）個人的には気に入ったよ」と述べている。

「ただの言葉でしかないし、悪い意図はない。少し僕らのモチベーションを高めたけどね。彼が話したいなら、問題はない」

　シャビ・アロンソ監督は「そのときのテンションだ」と、試合後の騒ぎについて冷静だ。

「こういう試合だけではなく、常にあることだよ。試合ではたくさんのことが起きる。リスペクトがある限りは健全になり得る。私はそう見たよ」

クラシコは同様のエピソードに満ちた一戦だが、この件は今後にどう影響するのか。ラ・リーガでの次のクラシコは５月の予定だ。

