東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第29回

9月に国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会。9日間の熱戦を現地取材した「THE ANSWER」は、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開する。第29回は「アスリートのルーティン」。女子走り高跳びで優勝したニコラ・オリスラガース（豪州）には跳躍前後に行う習慣がある。世界大会で初の栄冠を手にした新女王にその効果を直撃した。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂、戸田 湧大）

過酷な状況下で、自ら栄冠を手繰り寄せた。

5万8723人の観客が詰めかけた大会最終日の国立競技場。笑顔で助走地点についたオリスラガースは、両手を広げて天を見上げ、手拍子を求めた。一瞬、きりっとした表情を浮かべて「カモーン！」と絶叫。長い足でゆったりと助走し、思い切り踏み切ると、ふわりと浮いた体は2メートルのバーを越えていく。その直後だった。

マット上で力強くガッツポーズを繰り出したオリスラガースは、観衆の喧騒をよそに、すぐさまベンチに座ってノートに記録。いつも通りのルーティンをこなした。

雨による中断を挟むなど波乱の展開で、唯一2メートルに成功。世界記録保持者のヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）を抑え、世界大会で初の金メダルを獲得した。「ランキング1位で迎えた大会だったけど、プレッシャーはなかった。ずぶ濡れのノートと金メダルを手に帰ってこられたことは素晴らしいわ」。国旗を掲げ、笑顔が光った。

オーストラリアの28歳。五輪では21年の東京大会、昨夏のパリ大会と2大会連続で銀メダルを獲得した。今年8月には世界記録にあと6センチに迫る2メートル4の自己ベストを記録し、好調を維持して東京にやってきた。

大舞台でいつも注目されるのが独特なルーティン。今大会も跳躍前の笑顔や魂の叫び、跳躍後にメモをする姿が話題となった。

それぞれのルーティンの意味とは

優勝後の取材ではノートに関する質問が飛び交った。最も印象に残っているのは、8月にスイスのチューリッヒで行われたダイヤモンドリーグ・ファイナルの最終跳躍について書き留めたページだという。

「あるテクニックで突破口があったの。一般の人にはわからないことだけど、重要なポジションに関することで、それを実行してうまくいったの。だから、未来のためにもノートに残しておかないとね」

体一つで戦う走り高跳び。助走、踏み切り、空中動作……全てが噛み合ってバーを越えることができる。「（ノートには）棒人間と方向を書き残しているだけよ。私にはそれで十分なの」。その内容は決して難しいことではない。それでも丁寧に書き続けているノートは未来の自分の助けになる。

跳躍前のルーティンについてはTHE ANSWERが取材した。きっかけは8年前で「ジャンプする直前にイエス様を見つめて『これはあなたのために』と唱え始めたの」と説明する。

「全ての恐怖が喜びに変わって『さあ、いこう』と思えるの。それからルーティンをするたびに喜びが沸き上がった。部屋やトレーニングでは叫ばないわ。スタジアムのあの瞬間だけよ」

初出場した17年のロンドン大会は、最下位。そこから8年、ついに世界一に辿り着いた。欠かさずに行うルーティンはどのような効果があるのか。

「全てのジャンプが重要であることを思い出させてくれるのよ」

土壇場でも自分を見失うことなく、いつも通りに跳躍すること。新女王のルーティンは、大舞台で結果を出すためのヒントになる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）