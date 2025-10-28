人の家で、お土産ケーキを独り占め。欲しがる子どもへの“ありえない一言”に絶句【ママリ】

「食べかけをどうぞ」…目撃してしまった！ママ友のヤバすぎる本性

主人公のはるかは、30歳の女性。現在は3歳の娘を育てながら、夫と娘の3人で関東地方に暮らしています。ただはるかの地元は東北で、大学まで地元にいたため、現在暮らしているエリアの近くに友人と呼べる人はいませんでした。しかしある日、地元で高校まで一緒に過ごした「りさ」が近くに引越して来たことで、はるかはやっと気を置かず付き合えるママ友が近所にできました。





ご近所同士になったはるかとりさは、子どもを含め一緒に遊ぶことが増えました。大きな公園に行ったり、一緒にカフェに行ったり、楽しい時間を過ごしていたはるかですが、実はりさと会うたびに「時間の使い方やお金の遣い方」がりさとは違うな…と違和感を覚えていました。その違和感は、はるかの中で少しずつ大きくなっていき、共通の友人であるゆかりに話を聞いてもらったはるか。そこで「価値観の違いだよね」とゆかりに言われたことでりさとの付き合いで感じていたモヤモヤをポジティブ思考に変えようと思ったのですが…。

「価値観の違い」という言葉を胸に、りさに感じていたモヤモヤをポジティブにとらえようとしたはるかでしたが、りさ宅への訪問でその気持ちは一気に失われてしまいます。はるかの「当たり前」とりさの「当たり前」はやはり大きく異なり、はるかにはこの「価値観の違い」はどうしても受け入れがたいものに思えたのです。



学生同士や幼なじみなどで、「相手のだらしなさも生活感も分かりきっている」という仲の場合、今回のはるかとりさのようなできごとも許容できることもあるでしょう。ただ、ある程度の距離感をもって付き合う人間関係であれば、「これは無理だ」と思える価値観の違いがあるなら自然体でフェードアウトするのも平和的に人間関係をリセットする良い方法なのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）