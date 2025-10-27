「勝利の女神：NIKKE」よりメイド姿の「プリバティ」がぬーストで登場。2026年4月頃より展開
【ぬーどるストッパーフィギュアープリバティ：アンカインド・メイドー】 2026年4月頃より展開予定
フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュアープリバティ：アンカインド・メイドー」を2026年4月頃に展開する。
本景品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクター「プリバティ：アンカインド・メイド」をぬーどるストッパーフィギュアシリーズで立体化したもの。
メイド服を着た「プリバティ」が再現され、フチに腰掛けるポーズとなっており胸の前でハートを作る手などが表現されている。気恥しそうな表情なども細かく造形されている。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) October 24, 2025
(C)SHIFT UP CORP.