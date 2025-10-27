妻が突然、香水の匂いを漂わせ…“若い肉体”の水泳コーチとの関係疑う韓国男性　衝撃不倫秘話がTVで

韓国のバラエティ番組『探偵たちの営業秘密』（原題）が、人妻と若い水泳インストラクターの不倫疑惑を追跡する。

10月27日夜に韓国で放送される『探偵たちの営業秘密』（チャンネルA）では、「急に離婚を言い出した妻の行動が怪しい」と訴える男性の依頼が紹介される。

飲食店を営む依頼人の男性は「昼に店を手伝いに来る妻から、いつの間にか香水の匂いが漂い始めて、髪が濡れていることがある」と語り、不審な様子を感じていた。さらには「妻が店の金を盗む姿が防犯カメラに映っていた」として、妻の不倫を強く疑っていた。

調査の結果、夫が出勤した直後にプールへと向かった妻は、そこで若くてハンサムな人気水泳コーチと親しげにスキンシップを交わしながらレッスンを受けていたことが発覚。さらに、プール内では「若い男が好きらしい」「若い男が入口で待っている」など、彼女をめぐる噂が広がっていた。そしてほどなくして、実際に見知らぬ若い男性が妻を待っている姿が確認された。

（画像＝チャンネルA）『探偵たちの営業秘密』

ところが、その男性は妻に大金を要求、脅迫していたのだ。しかも彼は1日に複数の中年女性に接触し、金を巻き上げていたという。これをスタジオで見ていたタレントのデフコンは「ホストじゃないのか」と疑い、元囲碁棋士のイ・セドルは「ジゴロでもなく、一体何者だ」と呆れた様子を見せた。人妻たちにつきまとう男の正体、そして依頼人の妻との衝撃的な関係は、本放送で明らかになる。

（記事提供＝OSEN）