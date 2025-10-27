プライベートが地味な北村匠海…小栗旬、お酒飲んでると「ぼやけて見える瞬間がある」

俳優の北村匠海（27歳）が、10月26日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。北村のプライベートが地味で、酒を飲んでいると「少し匠海がぼやけて見える瞬間がある」と言われ、「それは（小栗が）酔いすぎなんじゃないですかね」と語った。



朝ドラ「あんぱん」などでめざましい活躍を見せた北村匠海が、番組のゲストとして登場。北村について話す中で、映画「シュアリー・サムデイ」で12歳だった北村匠海を重要な役に抜擢した小栗旬がVTR出演し、北村のプライベートの姿について「地味。ものすごい地味です」と語る。



小栗によると、学生時代や表舞台に出ている時は華やかさを感じることもあるが、「裏の時はすっごい地味で。酒を飲んでいる時とかは少し存在感が薄くなる感じはありますね。空気と同化するような、少し匠海がぼやけて見える瞬間がある」とのことだが、北村は「それは酔いすぎなんじゃないですかね。酔っ払ってるんです」と語った。