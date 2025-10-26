Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Êì¿Æ¤ËËè·î8Ëü±ß»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Î½¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡ÖÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¤éÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡© ´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°Íý
¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½üÀ©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÆÂ²¤òÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¼«¿È¤Î²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬¸º¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÇ¶â¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î¹µ½üÂÐ¾ÝÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï38Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï33Ëü±ß¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÇ¯Îð¤äÆ±µï¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹µ½ü³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢70ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤òÉÞÍÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤òÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ç¤¤ë¾ò·ï¡§¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö½êÆÀÍ×·ï¡×¡ÖÂ³ÊÁ¡×¤Ê¤É
¿Æ¤òÀÇÀ©¾å¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿Æ¤È¤ÎÂ³ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Ï6¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î·ìÂ²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÈÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÀ¸³èÈñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¡¢¡Ö¾ï¤ËÀ¸³èÈñ¡¢³Ø»ñ¶â¡¢ÎÅÍÜÈñÅù¤ÎÁ÷¶â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤Î±ç½õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì»þÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Æ¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬°ìÄê¤Î´ð½à°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤ÎÇ¯´Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ï58Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ÅÁ÷¤ê³Û¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¤âÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¡© »ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè·î8Ëü±ß¤ò»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤äÉÑÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò»ÅÁ÷¤ê¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¶âÁ¬¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£»ÅÁ÷¤ê¤¬·ÑÂ³Åª¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Æ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Æ¤Ë°ìÄê°Ê¾å¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ä¥Ñー¥È¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢½êÆÀÍ×·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÏ·¿ÍÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¹µ½ü³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï48Ëü±ß¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï38Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï58Ëü±ß¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï45Ëü±ß¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹µ½ü³Û¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÎºÝ¤Ë¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¹µ½üÅù¡Ê°ÛÆ°¡Ë¿½¹ð½ñ¡×¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿½¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇÉÞÍÜ¤ÎÍÌµ¤ò¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÉÞÍÜ¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ç¤Ï¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀÇÀ©¾å¤ÎÉÞÍÜ¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤â¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§»ÅÁ÷¤êÃæ¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«
Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤ÎÀ¸·×´Ø·¸¤ä½êÆÀ¾õ¶·¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ëè·î8Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÀ¸³è»Ù±ç¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¿å½à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÅÁ÷¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÀÇÌ³½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÈÀáÀÇ¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¤ä»ÅÁ÷¤ê¤Î¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡Ë No.1180 ÉÞÍÜ¹µ½ü ¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤Î°ÕµÁ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー