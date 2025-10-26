¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢J2¹ß³Ê¡Ä¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¼Õºá
¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè35Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºßºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¤Ç16°Ì¤À¤Ã¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£¤¿¤À¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°34»î¹ç¤Ç4¾¡10Ê¬20ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·³ã¤Ï¡¢¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿25Æü¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÆüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ïÆüº¢¤«¤éÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ä¤´À¼±ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ä¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¸å±ç²ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢J2¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¼ê¡¦¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¶¯²½¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤Í¤¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢ÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤ò¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥ÖºÆÀ¸¤Î·Àµ¡¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢º£°ìÅÙ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÆ¤ÓJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢°ìÊâ°ìÊâ³Î¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ¤ÓÌöÆ°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÌî¹¬É×¡×
2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌµÇ°¤ÎJ2¹ß³Ê¤ò¼Õºá¡£
¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤Ëµã¤¤¤¿10¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¿·³ã¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¼çÎÏDF°ðÂ¼È»æÆ¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£