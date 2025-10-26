原則65歳から満額支給される年金は、受取開始時期の繰上げ・繰下げが可能です。繰下げ受給の場合は受給開始を遅らせる代わりに、年金額を増やすことができます。しかし、老後の安心のために繰下げ受給を選択し、いざ増額された年金を受け取っても“幸せを感じられない”場合もあるようで……。月あたり35万円もの年金を受け取りながらも、繰下げを悔やむ70代夫婦の事例をみていきましょう。石川亜希子CFPが詳しく解説します。

悠々自適な老後のために…年金の「繰下げ受給」を選択した夫婦

原田幸彦さん（仮名、71歳）は、都内郊外の戸建てに同い年の妻と2人で暮らしています。ひとり娘は夫の転勤に帯同し、現在は九州にいます。

幸彦さんは、勤めていた会社を60歳で定年退職したのち、65歳まで再雇用で働き続けました。65歳の時点で、預貯金は退職金を含めて約2,500万円、年金受給額は、夫婦合わせて約25万円の予定でした。

「ありがたいことに、自分たちは健康だ。このまま長生きしたいところだが、経済的に大丈夫なのか不安もある……」

悩んだ幸彦さんは妻と話し合った結果、「老後資金は多いほうが安心」と、年金受給の開始時期を70歳まで繰り下げることにしました。

「70歳までは我慢の5年間だな。健康に気をつけながら節約を頑張って、老後の準備をしておこう」

娘と会うことも我慢…決意の節約生活スタート

原田夫妻は、繰下げ受給後の悠々自適な老後生活をモチベーションに65歳からの5年間、預貯金を取り崩しながら節約生活に励みます。旅行も外食も我慢、友人との集まりも「年金がもらえるまでは」と見送り、娘の帰省もできるだけ遠慮してもらいました。

「我慢も努力のうち。繰り下げれば、70歳からの生活が楽になるんだから」

妻もその言葉に大きくうなずきました。老後不安が大きい現代、「もらえる年金が多いこと」は、安心の象徴のように思えました。

そうして迎えた70歳。なぜでしょう、受け取る年金が増えても想像していたほど幸せではないことに気づいてしまったのです……。

年金の繰下げ受給とは

日本の公的年金は、「国民年金（老齢基礎年金）」と「厚生年金（老齢厚生年金）」の2種類で構成されています。20歳以上60歳未満の全員が国民年金に加入し、会社員や公務員はさらに厚生年金にも加入するため、この上乗せされる構造を指し「2階建て」と呼ばれています。

年金は原則65歳から受給開始となりますが、ライフプランにあわせて、60歳から75歳のあいだで受給開始時期を自由に選べます。65歳を基準に、繰り上げたときは月に0.4%ずつ減額され、繰り下げたときは月に0.7%ずつ増額される計算です。

2022年3月までは、繰上げの減額率が月に0.5%、繰下げの期間が70歳までとなっていましたが、法改正により、受給開始時期について選択の幅が広がりました。

繰上げ・繰下げ受給にはいくつかの注意点があります。

・繰上げ・繰下げによって減額・増額した金額は生涯続く

・一度繰り上げたら取り消すことはできない

・繰下げ期間中は加給年金を受給することができない（加給年金は、要件に当てはまる配偶者や子どもがいる場合に年金に上乗せされる家族手当のようなもの）

・繰下げ受給によって年金額が増えると、それに応じて税金や社会保険料が上がる場合がある（医療保険や介護保険の自己負担割合が増える可能性もある）

受給額は増えたが…年金繰下げの“思わぬ代償”

幸彦さんの場合、年金の受給開始を5年繰り下げることにより、受給額は42%アップ（0.7%×12ヵ月×5年）。原田夫妻の70歳からの年金受給額は、月あたり約35万5,000円となりました。

総務省「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における家計支出の平均は約25万6,000円でした。また、公益財団法人生命文化センターによると、ゆとりある生活費は約37万9,000円とされています。そのようななか、月あたり35万5,000円も受け取れる原田夫妻は、ゆとりある老後を満喫できるでしょう。

ところが、原田夫妻は「ちっとも幸せじゃない」と嘆きます。

それは、原田夫妻が年金受給開始後も「節約生活」を続けていたからでした。

というのも、5年間で身に染みついた“我慢グセ”は簡単には抜けず、お金を使おうにも「もったいない」「今後なにかで必要になるかもしれない」という不安が頭をよぎります。そのため友人からの誘いも、「〇日分の食費が1回で消えるのか……」と考え、断ってしまうのです。

思えば幸彦さんは年金を増やすことに必死で、増えたら「どう生きたいか」を考えていませんでした。年金は増えたはずなのに、心の余裕はむしろ減ったような気がします。

思ったほど増えない!? 年金繰下げ受給の“落とし穴”

原田夫妻は増額分でゆとりある生活を送ることができると思っていましたが、65歳から70歳までのつなぎ期間で予想以上に物価も値上がりしたため、節約したのに預貯金は1,000万円以上減ってしまいました。5年におよぶ必死の我慢も虚しく、老後の資産への不安は消えなかったのです。

また、年金にも税金が課せられ、社会保険料が引かれます。幸彦さんも、年金受給額が増えた分控除される額も増え、受給額は月に約10万円増えましたが、手取りとしては月に8万円ほどの増加となっています。

そして、ひとつ解決してもまた何か他の不安が出てくるのです。増やしても使えない状況に加え、「元を取れるまで長生きできるのかな」という新たな不安も生まれてしまいました。悩みは尽きません。

原田夫妻は、結局いまも、年金受給前と同じく慎ましく暮らしています。いまさらですが、65歳から年金を受け取っていればもっと気楽に使えていたかもしれないと後悔する幸彦さんでしたが、実際はどうかわかりません。

人生の後半には、お金の「貯め方」と同じくらい「有意義な使い方」も大切だと痛感する原田夫妻でした。

老後は「使う目的」ありきで貯金すること

年金の繰下げ受給は、老後の安心に備える選択肢です。

ただし、「お金を増やすこと」ばかりに意識が向くと、節約志向が抜けず、使うことに罪悪感を持ってしまう、健康や時間を失ってから「もっと早く受け取ればよかった」と感じてしまう、といった後悔につながることもあります。

老後の選択に正解はないからこそ、自分なりの経済的な安心と心の満足のバランスを見つけていきたいですね。

石川 亜希子

CFP